Tukes testasi halpisverkkokauppojen tuotteita: Vain yksi ei ollut vaarallinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin testi paljastaa, että monet kaukomaiden halpisverkkokauppojen tuotteet ovat vaarallisia. Tukes osti verkkokaupoista 32 erilaista lelua, lastentarviketta, korua ja sähkölaitetta. Testissä ilmeni, että vain yksi niistä täytti eurooppalaiset vaatimukset.

Jos tuotteet olisivat myynnissä Suomessa, velvoitettaisiin kaupat keräämään ne pois kuluttajilta.

Tukesin testit ovat osa alkavaa kampanjaa, jolla valistetaan kuluttajia vaarallisista verkko-ostoksista sekä siitä, että kuluttajat ovat itse vastuussa tuotteiden turvallisuudesta, jos ostokset tehdään EU:n ulkopuolelta.

Viranomaisten tiedossa on tapauksia, joissa kaukomailta ostettu laturi on sytyttänyt tulipalon, ravintolisä on sisältänyt muuntohuumeita, kosmetiikka aiheuttanut vakavia allergisia reaktioita tai kuluttajat ostaneet kemikaaleja, joiden myynti ja käyttö on EU:ssa kielletty.