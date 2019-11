Finnair kertoo peruvansa maanantailta vielä noin 250 lisälentoa Postin työehtokiistan tukilakkojen vuoksi. Sunnuntailta ja maanantailta oli peruttu tätä ennen jo 26 lentoa.

Ilmailualan unionin IAU:n maanantainen tukilakko vaikuttaa yli kahdenkymmenen tuhannen asiakkaan matkasuunnitelmiin. Lakko koskee monia lentotoiminnan kannalta kriittisiä toimintoja, kuten muun muassa maa- ja catering-palveluita sekä asiakaspalveluita Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Yhtiön operatiivinen johtaja Jaakko Schildt kertoo tiedotteessa, että Finnair pyrkii etsimään asiakkaille korvaavat lennot mahdollisimman pikaisesti, mutta asiakasmäärän suuruuden vuoksi uudelleen reititys vie aikaa.

Finnair kertoo viestivänsä perutuista lennoista asiakkailleen tekstiviestillä ja sähköpostilla. Niille asiakkaille, joiden lento on peruttu, yhtiö tarjoaa uutta reititystä. Jos uutta matkustuspäivää ei löydy, asiakkaat voivat hakea lipun hinnan takaisinmaksua.

Finnairin liikenneohjelmassa on maanantaina yhteensä 377 lentoa, joista Finnair pyrkii lentämään noin 120.

Maaliikenteessä häiriöitä ja junissa tungosta

Postin työehtokiistan tukilakot aiheuttavat häiriöitä myös muuhun liikenteeseen Suomessa. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n tukilakko häiritsee HSL:n bussiliikennettä merkittävästi maanantaina. Lakko alkaisi maanantaina aamuyöllä kello kolme ja jatkuisi vuorokauden.

Lakko ei koske HSL:n mukaan U-liikenteeksi kutsuttuja busseja, joiden reitti jatkuu HSL-alueen ulkopuolelle.

Lähijunat, metro ja raitiovaunut liikennöivät tällä tietoa normaalisti.

VR:n junaliikenteeseen lakko ei yhtiön mukaan vaikuta. Yhtiö kuitenkin kertoi illalla Twitterissä, että matkoihin kannattaa varata normaalia enemmän aikaa, sillä junien odotetaan olevan todella täynnä varsinkin ruuhka-aikoina.

Itämerellä hiljaista tukitoimien vuoksi

Suomen Merimies-Unionin tukitoimet vaikuttavat vuorostaan laivaliikenteeseen Itämerellä.

Turku–Tukholma-reitillä liikennöivä Tallink Siljan alus Baltic Princess jää Turun satamaan maanantaina ja illan lähtö perutaan. Helsingin ja Tukholman välillä liikennöivä Silja Serenade taas saapuu Helsinkiin tiistaiaamuna, ja sen iltapäivälähtö perutaan.

Ruotsin lipun alla liikennöivä Silja Symphony jatkaa Helsinki–Tukholma-reitillä liikennöintiä normaalisti. Turun ja Tukholman välillä liikennöi Galaxy. Helsingin ja Tallinnan välillä taas kulkevat Viron lipun alla Star, Megastar ja Europa. Matkustajia voidaan siirtää näille laivoille ja reiteille.

Viking Linelta jää laivoista Rosella sunnuntaina Maarianhaminan satamaan, ja sen maanantain lähdöt on peruttu. Amorella sen sijaan jää maanantaina Turun satamaan, ja sen lähdöt on peruttu tiistaille aamuyölle saakka. Mariella jää maanantaina Helsingin satamaan, ja sen iltapäivälähtö on peruttu.

Viron lipun alla toimiva Viking XPRS jatkaa yhtiön mukaan liikennöintiään normaalisti.

Maanantaina myös muita tukitoimia

PAM tukee PAUta kieltämällä Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyn asiamiesposteissa maanantaista alkaen. Toimet jatkuvat 8. joulukuuta asti.

PAMin mukaan Postin palvelupisteitä on kaikkiaan noin 750. Ne sijaitsevat muun muassa kaupoissa, kioskeissa, liikenne- ja huoltoasemilla, kahviloissa ja apteekeissa.

Sähköliitto on aloittamassa aamukuudelta maanantaina tukilakon, joka päättyy 8. joulukuuta klo 24. Tukilakko kohdistuu huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöihin postinkäsittelyyn ja -jakeluun liittyvissä tehtävissä. Se kohdistuu seitsemään posti- ja logistiikkakeskukseen kuudella paikkakunnalla.

Lakon piiriin kuuluvat keskukset sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Vantaalla, Kuopiossa, Oulussa ja Liedossa. Lisäksi lakko käsittää rahtiterminaalin Vantaalla.