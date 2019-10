Tukityöntekijä: Koulukiusatuilla voi olla paljon kostoajatuksia, mutta todella harva toteuttaa niitä

Koulukiusaaminen on jälleen noussut puheenaiheeksi Kuopion kouluhyökkäyksen myötä. Median haastattelemien vanhojen koulukavereiden mukaan hyökkäyksen tehnyttä 24-vuotiasta miestä kiusattiin ala- ja yläkoulussa.

Mies hyökkäsi tiistaina Savon ammattiopistoon teräaseen kanssa. Yksi kuoli ja yhdeksän haavoittui. Tapausta tutkiva keskusrikospoliisi ei ole kommentoinut STT:lle sitä, kiusattiinko epäiltyä koulussa.

Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun tukikeskuskoordinaattori Tiina Holmberg-Kalenius kertoo, että koulukiusatuilla nuorilla voi olla paljon kostoajatuksia. Usein ne ovat kuitenkin terveellä pohjalla.

– Se on yksi tapa työstää kiusaamiskokemusta. Se ei automaattisesti tarkoita, että ihminen lähtisi toteuttamaan niitä, Holmberg-Kalenius kertoo STT:lle.

Hänen mukaansa kostoajatuksia toteuttavat nuoret ovat todella harvassa.

– Tietenkin ne nuoret täytyy löytää. Voin vain kuvitella, että silloin on todella yksinäinen olo. Sellainen olo, ettei ole ihmisarvoa, eikä välitä mitä tekee tai aiheuttaa.

Holmberg-Kaleniuksen mukaan äärimmäisiä tekoja voidaan ennaltaehkäistä muun muassa avoimella keskustelulla.

– Jos nuorella on kostoajatuksia, kysymme niistä avoimesti. Nuoret ovat usein huojentuneita, kun joku aikuinen uskaltaa kysyä ja puhua siitä, hän kertoo.

Kiusaaminen on vähentynyt

Koulukiusaaminen on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2009 asti, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamien kouluterveyskyselyjen tuloksista.

Kiusaaminen on ollut laskussa etenkin 8.–9. luokilla sekä poikien keskuudessa. Kiusattuja oli kaksi vuotta sitten vähemmän kuin kertaakaan koko 2000-luvulla.

Tämän vuoden kouluterveyskyselyn tulosten mukaan vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutuu seitsemän prosenttia 4. ja 5.-luokkalaisista lapsista ja 5,5 prosenttia 8. ja 9.-luokkalaista nuorista. Lukiolaisista prosentti ja ammattiin opiskelevista 3,6 prosenttia kokee toistuvaa koulukiusaamista. Pojat kokevat tulleensa kiusatuiksi yleisemmin kuin tytöt kaikissa ikäryhmissä.

Kiusaamisessa on myös alueellisia eroja. Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa kiusaaminen on hieman yleisempää. Sen sijaan Kainuussa 8. ja 9.-luokkalaisten kiusattujen määrä on pienempi kuin muualla Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen ehkäisyä käsittelevässä raportissa todetaan, että asiaa on osaltaan auttanut KiVa Koulu -ohjelma, joka otettiin vuonna 2009 laajasti kouluissa käyttöön.

Ohjelman tarjoamia keinoja kiusaamisen ehkäisemiseksi ovat muun muassa erilaiset oppituntimateriaalit sekä opettajien kouluttaminen ongelmaan puuttumiseen. Ohjelmaa käyttää tällä hetkellä 950 suomalaiskoulua.

Kiusaamisen muodot entistä rajumpia

Vaikka kiusaaminen on vähentynyt, tukikeskuksen tietoon tulevat tapaukset ovat entistä vakavampia, kertoo Tiina Holmberg-Kalenius. Hän kertoo, että kiusaaminen voi olla sanallista haukkumista sekä yhteisöstä eristämistä. Vapaa-ajalla voidaan esimerkiksi kuvata ivallisia videoita, joita laitetaan sosiaalisessa mediassa jakoon. Myös väkivaltaista kiusaamista voidaan kuvata.

– Siitä on tosi vaikea toipua, koska se on niin julkista.

Vuonna 2017 kouluterveyskyselyssä kysyttiin myös lukukauden aikana koetusta kiusaamisesta koulussa tai vapaa-ajalla. Sitä oli kokenut joka viides 4. ja 5. luokkalainen sekä joka neljäs 8. ja 9. luokkalainen. Holmberg-Kaleniuksen mukaan onkin yhä harvinaisempaa, että kiusaaminen tapahtuisi vain koulussa.

– Somemaailma ja netti on tehnyt mahdolliseksi sen, että kiusaaminen on läsnä kaikkialla.