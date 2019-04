Tukkeutunut ojarumpu aiheutti tulvan Pudasjärvellä – pelastuslaitos yrittää suojata taloja

Pudasjärven keskustassa Pohjois-Pohjanmaalla tulvii. Pelastuslaitoksen mukaan keskustan läpi virtaavassa Sivakkaojassa oleva rumpu on osittain tukkeutunut ja se on saanut sulamisvedet leviämään kaduille. Kaksi tietä on jouduttu sulkemaan tulva-alueella.

Päivystävän palomestarin mukaan tulvinut vesi uhkaa keskustan rakennuksia, joita pelastuslaitos yrittää suojella. Kaupungin tekninen toimi yrittää avata tukosta.

Pelastuslaitos sai hälytysilmoituksen puolenyön aikaan. Vielä ei tiedetä, kuinka kauan tilanteen ratkaisemisessa kestää.