Tuleva hallitus löyhentämässä kukkaronnyörejä – Rinteellä salainen näkemys ministerimäärästä

Julkisuuteen tihkui tänään lisää tietoja hallitusneuvotteluissa sovitusta talouden liikkumavarasta. Tuleva hallitus lisää pysyviä menoja noin 1,2 miljardilla eurolla, vahvisti hallitusneuvotteluja vetävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Tieto oli julkisuudessa esillä jo aiemmin.

Menolisäykset katetaan Rinteen mukaan työllisyystoimilla, veroelementeillä ja uudelleenkohdennuksilla. Hänen mukaansa normaalin talouskasvun olosuhteissa Suomelle ei ole tulossa lisävelkaa.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tiistaina, että nyt neuvoteltavana olevan hallituksen valtionomaisuuden myynnit voisivat nousta jopa lähelle kolmea miljardia euroa. Tätä Rinne ei vahvistanut. Hän sanoi, että kertaluontoisten investointien rahoitusta varten on neuvotteluissa mietitty valtion omaisuuden hyödyntämistä.

Veronkorotuksia on Rinteen mukaan tulossa nettona noin 700 miljoonaa euroa, mutta kokonaisuuteen sisältyy hänen mukaansa myös veronkevennyksiä. Hän sanoi, että verokeinoista on sovittu, mutta ei avannut asian yksityiskohtia.

Rinne uskoo, että 75 prosentin työllisyysasteeseen päästään alkavan hallituskauden aikana edellyttäen, että vaalikausi mennään normaalin talouskasvun olosuhteissa.

Rinteen ja myös keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan työllistämistoimista ja keinoista on päästy sopuun.

– Siinä on mukana toimenpiteitä, jotka vaativat jonkin verran rahaakin, mutta nettolisäys on 60 000 työpaikkaa lisää tämän vaalikauden aikana, Rinne sanoi medialle eduskunnassa.

Tavoitteena julkisen talouden tasapaino hallituskauden lopussa

Rinteen mukaan tavoitteena myös on, että julkinen talous on tasapainossa hallituskauden lopussa. Tämä on ollut keskustan kynnyskysymyksiä.

Hän ei vastannut ihan suoraan kysymykseen siitä, kirjataanko hallitusohjelmaan työllisyysasteen seuraaminen siten, että tulevat hankkeet riippuvat jollain tavalla siitä.

– Varmaan osittain näin, Rinne tyytyi sanomaan.

Kemin sellutehtaan kohtalosta kysyttäessä Rinne muotoili, että metsäteollisuuden hankkeet voivat toteutua tietyin varauksin.

– Metsäpolitiikassa halutaan huolehtia siitä, että ilmastotavoitteet toteutuvat ja samalla huolehditaan siitä, että metsäteollisuuden hankkeet voivat toteutua siinä määrin kuin meidän raaka-ainevarat antavat siihen mahdollisuuden.

Rinteen mukaan työryhmissä käydään tänään neuvotteluja siitä, miten laadittu talousraami ryhmien sisällä jakautuu.

– Sen jälkeen kun nämä ovat valmiita, nyt tänä iltana toivottavasti, päästään viimeistelemään ohjelmaa, joka on hyvin pitkä jo tällä hetkellä.

Aiemmin päivällä Rinne kertoi, että hallitusohjelman pituus on jo yli 150 sivua.

Työryhmien takaraja on Rinteen mukaan tänä iltana kello kymmenen. Puheenjohtajat kokoontuvat arvioimaan tuloksia huomenna kello 12.30 Säätytalossa.

Ministerien määrää ei vielä paljastata

Rinteen mukaan hallitusohjelma julkistetaan jo ennen kaikkien eduskuntaryhmien sitoutumista siihen.

– Jos yhdellä puolueella on jäsenäänestys, jossa äänestetään tästä hallitusohjelmasta, en usko, että se pysyy salassa kuitenkaan. Ehkä se kannattaa julkistaa, Rinne sanoi viitaten vasemmistoliiton jäsenäänestykseen.

Vasemmistoliitto on arvioinut jäsenäänestyksen vievän pari vuorokautta.

Rinne ei suostunut arvioimaan tarkemmin, milloin hallitusohjelma oltaisiin julkistamassa. Neuvotteluissa ollaan ilmeisesti kuitenkin jo kalkkiviivoilla

– Me olemme nyt tainneet kaksi ja puoli viikkoa neuvotella. Homma on hoidettu aika nopeasti tähän mennessä. Jos tämä menee nyt tällä lailla eteenpäin, meillä on alle kuukaudessa hallitusohjelma ja hallitus pystyssä. Mielestäni se on aika hyvä suoritus, Rinne kehui.

Hän ei myöskään suostunut vielä paljastamaan hallituksen ministerien määrää, vaikka hänellä on siitä oma näkemyksensä jo. Rinteen mukaan ministerinimiä ei julkisteta vielä hallitusohjelman julkistamisen yhteydessä, vaan myöhemmin.

– Ensin mennään hallitusohjelma edellä ja katsotaan, tuleeko se hyväksytyksi kaikissa puolueissa.