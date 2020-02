Tulevaisuudessa kerrostaloasukkaat maksavat vain omasta vedenkulutuksestaan – naapurin läträys ei neää näy omassa kukkarossa

Tulevaisuudessa yhä useammissa kerrostaloissa asukkaat maksavat vedestään kulutuksen mukaan, eikä naapurin vedenkulutus enää näy omassa kukkarossa. Asukkaat voivat lisäksi seurata nykyistä paremmin omaa vedenkäyttöään.

Vuonna 2018 voimaan tullut EU-direktiivi edellyttää, että lämpimän veden laskutus taloyhtiöissä perustuu jatkossa asuntokohtaisen kulutuksen mittaamiseen. Lasku perustuu käytettyyn veteen ja sen lämmittämiseen käytettyyn energiaan. Asukkaan on myös saatava kulutusta ja laskutusta koskevat tiedot itselleen, jotta heidän on mahdollista pienentää energialaskuja.

Tavoitteena on oikeudenmukaisempi laskutus ja mahdollisuus yksittäisellä asukkaalla säädellä omaa energiankulutustaan.

Erityisasiantuntija Eriika Melkas työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo, että vanhoja rakennuksia tämä tulee koskemaan sitä mukaan, kun niissä tehdään putkiremontti.

Asuntokohtaisia mittareita on rakennusmääräysten mukaisesti asennettu jo vuodesta 2011 uusiin rakennuksiin. Vuodesta 2013 lähtien mittareita on edellytetty rakennuksissa, joissa on tehty putkiremontti. Putkisaneeraamattomissa kiinteistöissä niitä ei siis ole edellytetty.

Lisäksi direktiivi edellyttää sitä, että kaikki asennettavat mittarit ovat etäluettavia eli luettavissa rakennuksen ulkopuolelta. Myös putkiremontin yhteydessä asennettavan mittarin pitää olla etäluettava.

Direktiivin mukaan kaikki mittarit pitäisi vaihtaa joka tapauksessa etäluettaviin 1.1.2027 mennessä.

– Tämä on aikamoinen vaatimus ottaen huomioon, että meillä on asennettu mittareita jo aika paljon.

Melkkaan mukaan vaatimuksesta on mahdollista poiketa sillä perusteella, että se olisi kustannustehotonta.

– Meillä on ollut käsitys, että se on Suomessa kustannustehotonta. Nyt Suomessa on sitä koskeva selvitys tuloillaan.

Vastaava EU-sääntely koskee myös asuntokohtaista lämmitys- ja jäähdytysmittausta. Se on ollut direktiivissä ennestään, ja siinä on ollut poikkeamismahdollisuus jo vanhastaan, ja sitä on hyödynnetty.

– Jos se on kustannustehotonta tai tekniseti mahdoton toteuttaa, ei tarvitse asuntokohtaisesti mitata lämpöenergian kulutusta. Nyt sitten joudumme ilmoittamaan jälleen uudestaan poikkeuksen hyödyntämisestä, ja sitä varten me päivitämme selvitystä, joka antaa tukea johtopäätökselle, että huoneistokohtainen lämmitysenergian kulutusmittaus on kustannustehotonta meillä, Melkas sanoo.

Hän sanoo, ettei vielä ole selvää, hyväksyykö EU poikkeamat.

Lausuntokierros hallituksen esitykselle päättyy tiistaina 25. helmikuuta.

Voisiko omaa vedenkulutustaan seurata netissä?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pitää oikeana linjausta käyttää poikkeamismahdollisuutta käyttäjäkohtaisen lämmityksen ja jäähdytyksen mittausten osalta. Tukes kuitenkin myös katsoo, että toisaalta lämpimän käyttöveden yksikkökohtainen mittaaminen on perusteltua, koska lämpimän veden käyttö vaihtelee paljon käyttäjien välillä.

Kuluttajaliiton lakimies Timo Niemi sanoo, että etäluettavuus helpottaa veden käytön mittausta, mutta moni asia riippuu kuitenkin siitä, miten etäluettavuus käytännössä toteutetaan. Niemen mukaan yksi mahdollisuus on esimerkiksi se, että kuluttajat voisivat seurata veden käyttöään internetissä samalla tavoin kuin sähkön kuluttamistaan.

Hän arvioi, että vedenkulutus saattaa muutoksen myötä vähentyä.

– Ihmiset saattavat kiinnittää enemmän huomiota veden kulutukseen, kun lasku tulee kulutuksen mukaan ja säästävät sitä kautta, hän sanoo.

Kuluttajaliittoon tulee Niemen mukaan jonkin verran vesilaskuihin liittyviä yhteydenottoja.

– Monesti ihmetellään sitä, että lasku on yllättävän suuri. Sen jälkeen pitää pohtia, onko vesimittarissa vikaa vai onko siellä mahdollisesti vuoto jossain, että vettä pääsee kulumaan.

Myös vesiennakon tasauksiin liittyviä yhteydenottoja on tullut Kuluttajaliittoon.

Niemi uskoo, että joihinkin tilanteisiin direktiivin mukanaan tuomat muutokset voisivat tuoda ratkaisun.

Tulisiko samassa yhteydessä yrittää ratkaista rakennusten putkivuotoihin liittyviä ongelmia?

Finanssiala ry ehdottaa, että energian säästämiseksi tehtävien lakimuutosten rinnalla ratkaistaan putkivuotoihin liittyviä ongelmia. Finanssialan mukaan se, että vesimittareilla mitataan kulunutta vettä, nopeuttaa osaltaan vuotovahingon havaitsemista. Finanssiala lisää, että jo nyt on olemassa vesimittarin läheisyyteen asennettavia vuodon havaitsevia vesimittarinomaisia laitteita, jotka tarkkailevat vesiputkiston vuotoja ja tarvittaessa jopa sulkevat veden tulon havaitessaan poikkeavia tilanteita.

– Vesimittarin ja vuotoja tarkkailevan laitteen ominaisuuksien yhdistämisen ei luulisi olevan vaikeaa jos näin halutaan, Finanssiala katsoo lausunnossaan.

– Nyt kun vesimittareita tullaan uusimaan tarkoiksi ja etäluettaviksi energian säästämiseksi, niin tulisiko samassa yhteydessä yrittää ratkaista rakennusten putkivuotoihin liittyviä ongelmia? Tämä voisi olla tehtävissä kustannustehokkaasti.

Finanssiala ehdottaa, että lakimuutoksen yhteydessä tuodaan esille mahdollisuus lisätä vesiputkistoon vesimittarin lisäksi vuotoa havaitsevaa tekniikkaa tai jopa suositellaan käytettävän sellaisia vesimittareita, jotka veden kulutuksen lisäksi pystyvät analysoimaan huoneiston vesiputkien tilaa.