Tulevan Genomikeskuksen tietohallintoa esitetään Kelan vastuulle – professorin mielestä genomitiedot olisi loogista sijoittaa Jyväskylään

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmistelussa oleva genomilaki saattaa tuoda investointeja myös Jyväskylään. Genomilla tarkoitetaan ihmisen perimää.

Yksi lakiehdotuksen keskeisistä osista on kansallisen Genomikeskuksen perustaminen. Genomikeskuksesta kaavaillaan puolueetonta viranomaista genomitiedon eli ihmisen perimätietojen käsittelyyn ja varastoimiseen. Sen tärkein tehtävä olisi keskitetyn genomitietorekisterin luominen.

Lakiehdotuksessa Genomikeskusta ollaan asettamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteyteen, mutta keskuksen tiedonhallintoa ollaan antamassa Kelan vastuulle. Kelalla on jo nyt suuri ict-yksikkö Jyväskylässä, joten genomidata voisi tuoda investointeja myös Keski-Suomeen.

Kelan tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä ei kuitenkaan halua julkisesti kertoa genomitietojen mahdollisesta säilytyspaikasta.

– Todennäköisesti emme koskaan tule ottamaan virallisesti kantaa siihen, missä ne oikeasti sijaitsevat. Kelalla on isoja toimintoja Jyväskylässä ja tulee jatkossakin olemaan. Mutta onko genomidata siellä, sitä ei pysty nyt sanomaan, eikä välttämättä koskaan haluta edes kertoa. Se on erittäin arkaluonteista tietoa, Vähä-Erkkilä sanoo.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan professorin Pekka Neittaanmäen mielestä genomitietojen sijoittaminen Jyväskylään olisi loogista.

– Jyväskylässä on jo Kanta-arkisto, jossa on meidän kaikki terveystietomme. Genomitiedoista tulee myös valtavan iso tietoarkisto. Kun nämä kaksi massiivista tietokantaa kommunikoivat keskenään, on luontevaa, että ne ovat samassa yksikössä, Neittaanmäki toteaa.

Neittaanmäki lisää, että Kelalla on Jyväskylässä jo valmiina infrastruktuuri, laitteet ja tietoturvallinen ympäristö.

– Pyrimme siihen, että Jyväskylästä muodostuisi keskittymä, jossa näitä terveystietoja käsiteltäisiin. Tähän tavoitteeseen on tähdätty myös tutkijoiden koulutuksessa ja tutkimusinfrastruktuuri-investoinneissa, hän toteaa.

Varsinaisen Genomikeskuksen sijoituspaikaksi kaavaillaan Helsingin Meilahtea. Lakiehdotuksen luonnoksessa Genomikeskuksen arvioidaan työllistävän noin 25 henkilöä ja keskuksen tietohallinnon alkuinvestointien olevan noin 10 miljoonaa euroa.

Käytännössä Genomikeskuksen rekisterissä olevia tietoja käytettäisiin esimerkiksi terveydenhuollossa ja tieteessä. Lakiesityksen luonnoksen mukaan Genomikeskuksen säilytyksessä oleva standardimuotoinen genomitieto voisi esimerkiksi tehostaa lääkkeiden kliinisiä kokeita, joihin lääketeollisuus upottaa vuodessa kymmeniä, ellei satoja miljoonia euroja.

Perimärekisteri voisi näkyä myös tavallisen ihmisen arjessa. Huhtikuussa sosiaali- ja terveysministeriöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin digijohtajaksi siirtynyt Jari Porrasmaa toteaa, että perimään liittyvä tieto on oleellinen sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

– Sen hyödyntäminen on jatkossa samankaltaista rutiinia kuin laboratorion verikokeet tai magneettikuvaus, Porrasmaa ennustaa.

Lääkäri ei kuitenkaan pääsisi rajoituksetta käsiksi ihmisen perimädataan. Lakiehdotuksen luonnoksen mukaan lääkäri ei voisi ladata genomitietoa omalle työasemalleen, vaan tarkoituksena olisi muodostaa näkymä, jonka kautta järjestelmälle voisi esittää kysymyksiä.