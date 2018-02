"Tuli mitä tuli, Niinistö selviää siitä"

"Hyvä Sauli! Hyvä Jenni!" Helsingin Kauppatorilla raikuivat torstaina presidenttiparia ylistävät huudot, vaikka sankassa lumipyryssä ja viimassa paikalle heitä tervehtimään oli saapunut vain kourallinen ihmisiä.

Presidentinlinnan lähistöllä asuva helsinkiläinen Iiris Björnberg oli erittäin tyytyväinen Sauli Niinistön uudelleenvalintaan ja kertoi veikanneensa ääniosuudenkin oikein.

– Tuli mitä tuli, niin hän kyllä selviää niistä. Minulla on todella vankka luottamus siihen. Ja hänellä on myös erinomainen vaimo, joka tukee häntä tässä, he ovat tosi hyvä pari.

Björnbergiä miellyttää Niinistön ote ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa. Myös Niinistön esillä pitämä eriarvoistumisen ja syrjäytymisen teema on hänen mielestään tärkeä.

– Minua eivät huolestuta Suomen ympärillä olevat asiat, vaan Suomen sisäiset asiat enemmänkin.

Suuren kiinnostuksen kohteena olevaa presidenttiparin perheenlisäystä Björnberg luonnehtii aivan ihanaksi asiaksi, jolla tosin ei ollut vaalien kanssa mitään tekemistä.

Hänen mielestään ei silti ole hassumpi ajatus, että Suomeen saadaan presidentillisen vauvan myötä eräänlainen kuningasperhe.

– Totta kai, pikku söpöliini tulee olemaan yksi huomion keskipiste Ruotsin kuninkaallisten tavoin. Sehän on aivan valtavan myönteinen asia.

"Suomi voisi olla tunnetumpi - Niinistö voisi tehdä temppuja"

Anna-Liisa Riepponen Vantaalta ja Anneli Keismaa-Luketa Stuttgartista myöhästyivät presidenttiparin vilkutustuokiosta muutamalla minuutilla.

– Jos samalla tavalla menee, niin hyvin menee. Hän on sovinnollinen, rauhan mies, odotan luottavaisin mielin, Riepponen sanoi.

Saksan Stuttgartissa asuvan Keismaa-Luketan mielestä Suomella olisi varaa nostaa profiiliaan.

– Toivoisin, että Suomi tulisi vielä tunnetummaksi, että Niinistö tekisi sellaisia temppuja, että koko maailma tietäisi, miten hyvä presidentti täällä on.

Kaksikko arvelee, että presidentin pian kasvavaan perheeseen kohdistuu median ja kansalaisten taholta aivan valtavaa kiinnostusta.

– Kun jostain vaan saa uutista, niin heti siinä ollaan kimpussa. Ja kaikki mielellään kuulevatkin perheuutisia, Riepponen pohti.

Haukio mukana juhlallisuuksissa

Niinistön virkaanastujaiset toiselle kaudelle alkoivat puoliltapäivin eduskunnassa, jossa presidentti antoi juhlallisen vakuutuksen ja piti puheen kansanedustajille. Myös Niinistön puoliso, viimeisillään raskaana oleva ja hyvinvoivalta vaikuttanut Jenni Haukio osallistui virkaanastujaisiin.

Seremoniaa seurasivat eduskunnassa myös presidentit Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari puolisoineen sekä rouva Tellervo Koivisto. Entisistä pääministereistä lehterillä istui Esko Aho.

Eduskunnasta lähtiessään Niinistö tarkasti kunniakomppanian sakeassa lumipyryssä.

Tervehdittyään Haukion kanssa kansalaisia Presidentinlinnan parvekkeelta presidentti tapasi diplomaatteja sisällä linnassa. Diplomaatit toivottivat onnea paitsi presidentille ja hänen perheelleen, myös tulevalle perheenlisäykselle ja "kansainväliselle supertähdelle" Lennulle.

Presidentinlinnassa kuultiin myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puhe presidentille. Tilaisuuteen oli kutsuttu muun muassa maan hallitus, Puolustusvoimien komentaja ja kenraaleja sekä suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajia, kuten yliopistojen rehtoreita, korkeita virkamiehiä ja piispoja.