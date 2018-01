Tulisitko toimeen päiviä ilman sähköä?

Sekä kansalaisten että yhteisöjen kuten kuntien on hyvä selvittää etukäteen, miten tultaisiin toimeen sähköttä. Pitäisi osata varautua siihen, että sähköt saattavat katketa pitemmäksikin ajaksi, sanoo pelastusylitarkastaja Rami Ruuska sisäministeriön pelastusosastolta.

– Yleensähän sähköt saadaan toimimaan melko nopeasti katkoksen jälkeen, mutta entäs sitten jos ei saadakaan? Tiedämmekö, miten silloin toimitaan, Ruuska kysyy.

Hän suosittaa perehtymään esimerkiksi Pelastusalan keskusjärjestön (Spek) nettisivuilleen kokoamaan tietopakettiin asiasta. Se listaa, mitä on hyvä ottaa huomioon ja mitä on syytä varata kotiin pulmatilanteen varalta.

Ruuska ei olisi kuitenkaan lähtemässä samantyyppisiin ukaaseihin kuin esimerkiksi joissakin Aasian maissa on käytössä. Siellä väestölle on annettu velvoite, että heidän on selvittävä kotona kolme vuorokautta ilman viranomaisapua.

– Pitää muistaa, että jos Suomessa tarvitaan apua, niin palokunta tulee paikalle keskimäärin 10 minuutissa, ambulanssi 11 minuutissa ja poliisi vähän myöhemmin. Ne pääsevät paikalle todella nopeasti. Mutta tällaisissa tapauksissa, kuten nyt Kainuussa, kun ei ole hengenhätä ja on syntynyt laaja yleistilanne, omin avuin pitää selvitä pitempään.

Sähkön puuttumisen tapaisiin ongelmiin pystyy Ruuskan mielestä varautumaan varsin pitkälle jo ihan tavallisella maalaisjärjellä. Hänen mukaansa Kainuun tilanne on osoittanut, että se kannattaa kaivaa esiin.

Kriittiset sähkölinjat jo maan alla

Tykkylumen piinaamat sähkölinjat ovat Ruuskan mukaan niin ikään todiste siitä, että Suomen päätös siirtää sähkölinjoja maakaapeleihin on ollut oikea.

– Se on paras – joskin myös kallein – tapa ehkäistä ennalta sähkökatkoja. Myrskyjen aiheuttamien sähkökatkossumien jälkeen päätettiin, että maakaapelointia tehdään, ja sähköyhtiöt ovat niitä tehneetkin. Mutta homma on vain armottoman iso.

Suomen kriittiset sähkölinjat on Ruuskan mukaan jo saatu maakaapeleihin. Nyt edetään hiljalleen haja-asutusalueiden suuntaan.