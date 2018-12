Tulli alkaa kouluttaa toista ruokakoiraa – ensimmäinen Aino-koira löytänyt jo lähes 600 kiloa kiellettyjä tuotteita

Tulli alkaa ensi vuonna kouluttaa toista ruokakoiraa valvomaan kiellettyjen ruokatuliaisten maahantuontia. Tulli kertoo, että sen ensimmäinen ruokakoira Aino on osoittautunut tehokkaaksi valvojaksi.

Aino aloitti tehtävässään kesäkuussa, ja se on puolessa vuodessa löytänyt lähes 600 kiloa kiellettyjä liha- ja maitotuotteita.

– Aino haistaa lihan ja maidon kaikissa muodoissaan, eri tavoin jalostettuna ja pakattuna. Päivittäin löytyy pientä purtavaa, esimerkiksi juustovoileipiä, lihapiirakoita ja kinkkupitsoja. Joulun aikaan tullaan mökeille tai sukuloimaan ja saatetaan tuoda mukana oman maan herkkuja, kuten kefiiriä ja erikoisjuustoja, Tullista kerrotaan.

Einekset ja liha ovat monesti halvempia ulkomailla kuin Suomessa. Tullin mukaan usein on kuitenkin kyse puutteellisesta informaatiosta: matkustajat eivät tiedä, etteivät he saa tuoda EU:n ulkopuolelta Suomeen mitään maito- ja lihatuotteita. Sitä vastoin tietoinen luvattomien elintarvikkeiden tuonti on harvinaisempaa.

Aino työskentelee pääosin Venäjän rajalla, mutta uuden koiran on tarkoitus toimia Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tullista kerrotaan, että ruokakoirat tehostavat tarttuvien eläintautien, kuten afrikkalaisen sikaruton torjuntaa. Sikarutto leviää esimerkiksi Kiinassa, joten ruokakoiraa halutaan käyttää entistä enemmän myös lentomatkustajien valvontaan.

Hajuaistin tarkkuus yllättää

Tähänastisen uransa suurimman kertalöydön Aino on tehnyt heti uransa alussa viime kesäkuussa.

– Kiersimme pihalla autojonossa, kun Aino yhtäkkiä lähti liinasuorana noin 50 metrin päähän ja painoi kuonon kiinni yhteen autoon. Näiden marjanpoimijoiden matkatavaroista löytyi 43 kiloa raakaa sianlihaa, sanoo Ainon ohjaaja Seija Kontunen tiedotteessa.

Lihaa on saatettu kääriä esimerkiksi sadetakkiin siinä toivossa, etteivät hajut tulisi sen läpi. Ainon hajuaisti on kuitenkin tarkka.

– Kerran esimerkiksi Aino painoi määrätietoisesti kuonon kiinni autonoven tiivisteisiin. Se haistoi lihasäilyketölkin suljetusta autosta, Kontunen jatkaa.