Tulli epäilee: Rahtialuksen kapteeni salakuljetti yli miljoona savuketta ja yli tuhat litraa alkoholia edelleen myytäväksi Suomeen

Tulli epäilee suomalaisen rahtialuksen kapteenin salakuljettaneen yli miljoona savuketta ja yli 1 200 litraa väkevää alkoholia Suomeen eteenpäin myytäväksi. Vältettyjen valmiste- ja arvonlisäverojen määrä on yhteensä noin 230 000 euroa.

Tullin mukaan epäilty toi Saksasta verottomasti savukkeita ja alkoholia 48 eri kerralla vuosina 2013–2014.

Tullin esitutkinta on päättynyt. Tapaus on syyteharkinnassa, ja se käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Aluksen kapteeni on edelleen vangittuna.