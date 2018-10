Tulli paljasti Subutex-huumelääketablettien salakuljetuksen – epäillyltä takavarikoitiin lentoasemalla 1  400 tablettia

Tulli on paljastanut Subutex-huumelääketablettien salakuljetuksen Helsinki-Vantaan lentoasemalla syyskuussa.

Tulli pysäytti epäillyn lentoasemalla, kun tämä saapui Ranskasta Espanjan kautta Suomeen. Epäillyn matkalaukusta takavarikoitiin noin 1 400 tablettia Subutexia.

Tullin mukaan Subutexit oli tarkoitus levittää Varsinais-Suomen alueella, mistä epäilty on kotoisin. Epäillyn epäillään tehneen useita vastaavanlaisia salakuljetusmatkoja ja levittäneen jo aiemmin noin 2 800 Subutex-tablettia Varsinais-Suomessa.

Tullin arvion mukaan nyt takavarikoitujen ja aiemmin myytyjen Subutexien katukauppa-arvo olisi ollut yhteensä noin 210 000 euroa.

Tulli on tutkinut tapausta useina törkeinä huumausainerikoksina ja huumausainerikoksina. Tapauksen esitutkinta on päättynyt, ja se on siirtynyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.