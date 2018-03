Tullin selvittämien veropetosten määrä kohosi viime vuonna suurimmaksi viiteen vuoteen. Tullin vuositilastoista ilmenee, että se tutki vuonna liki 1 100:aa veropetosta. Vuotta aiemmin määrä oli runsaat 900.

Törkeitä veropetoksia paljastui 83. Törkeät veropetosjutut liittyivät muun muassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laittomaan maahantuontiin sekä auto-, valmiste- ja arvonlisäveroihin. Kokonaisuutena nuuska-, savuke- ja alkoholirikokset silti vähenivät viime vuonna.

Tullin takavarikoimien dopingaineiden määrä nelinkertaistui viime vuonna edellisvuodesta, vaikka törkeiden dopingrikosten määrä väheni. Tämä kertoo suurien kertamäärien salakuljetuksista, Tulli arvioi. Varsinkin löydettyjen dopingjauheiden määrä kasvoi jyrkästi.

Vuonna 2017 tuli Suomessa Tullin tietoon runsaat 9 400 rikosta. Tietoon tulleiden rikosten määrä on pysynyt lähes samalla tasolla viimeisimpien kolmen vuoden ajan.

Internet lääkkeiden kauppapaikka

Tullin tekemät huumetakavarikot kasvoivat viime vuonna. Huumausaineita löytyi tarkastuksissa yhteensä 3 175 kiloa, mikä on yli 2 000 kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Khat-huumeen takavarikot lisääntyivät edellisvuodesta noin 1 500 kiloa ja hasiksen 600 kiloa, mikä selittää kokonaismäärän voimakkaan kasvun. Kahtena aiempana vuonna khatia tuotiin Suomeen pääosin kuivatussa muodossa, jolloin se on kevyempää.

Huumeiden maahantuontiin liittyen Tulli myös varoitti hengenvaarallisesta fentanyylin johdannaisesta.

Lääkkeiden laiton maahantuonti on Tullin mukaan lisääntynyt räjähdysmäisesti, kun internetin merkitys laittomien lääkkeiden kauppapaikkana on kasvanut. Tämä on johtanut siihen, että lääkkeitä takavarikoidaan lähinnä postiliikenteestä tai kuriirilähetyksistä.

Tullin mukaan sen rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli viime vuonna noin 81 miljoonaa euroa. Suurin osa vaikuttavuudesta koostui vältetyistä veroista, joiden määrä oli noin 48 miljoonaa euroa. Rikoshyötyä Tulli sai takaisin 28 miljoonaa euroa.