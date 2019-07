Tulli takavarikoi yli 4  000 Subutex-tablettia Helsingissä – tabletit oli piilotettu muro- ja puuropaketteihin

Tulli kertoo takavarikoineensa toukokuussa Helsingissä yli 4 000 Subutex-huumelääketablettia, joiden arvo katukaupassa olisi ollut noin 160 000 euroa.

Kahden miehen epäillään salakuljettaneen Subutex-tabletit Ranskasta ja Unkarista Viron kautta Suomeen. Takavarikoidut tabletit oli piilotettu matkatavaroiden joukkoon muro- ja puuropaketteihin.

Lisäksi miesten epäillään tuoneen Suomeen tammikuussa samaa reittiä noin 2 000 Subutex-tablettia. Tämä erä on päätynyt levitykseen Suomessa. Erän arvo katukaupassa on noin 80 000 euroa.

Tammikuun erää koskeva epäily kävi ilmi esitutkinnassa muun muassa matkustustietojen ja kuulustelujen perusteella.

Tulli on tutkinut kokonaisuutta törkeänä huumausainerikoksena. Esitutkinnan aikana kaksi salakuljetuksesta epäiltyä miestä on vangittu Suomessa. Miehistä toinen on Romanian ja toinen Unkarin kansalainen.

Tullin mukaan esitutkinta valmistuu tämän kuun aikana, ja tapaus siirtyy syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.

Tulli jatkaa kokonaisuuden tutkintaa Suomessa Subutex-tablettien vastaanottoportaan osalta. Tutkinnasta ei toistaiseksi tiedoteta enempää.