Tulli vetoaa Venäjään – autoilu rajan yli palautettava entiselle tasolle ja uudet säännöt avattava Suomelle

Suomi yrittää saada selkeyttä Venäjän uusiin tullisääntöihin ulkomaisille maan rajan ylittäville autoille.

Suomen Tulli pyytää kirjeessä Venäjän tullia ryhtymään toimiin, joilla yksityisautoilu maiden välillä saataisiin takaisin kohuttua tullilakia edeltävälle tasolle. Tulli pyytää myös tarkempia tietoja muun muassa vakuusmaksuista, joita autoilijoilta rajalla vaaditaan, kertoo Tullin ylijohtaja Jarkko Saksa.

Ylijohtaja kertoo Suomen esittäneen toiveen, että Venäjän tulli löytäisi rajan ylittämistä helpottavan soveltamiskäytännön tilanteissa, joissa kuljettaja on auton haltija, mutta auton omistaa esimerkiksi rahoitusyhtiö.

– Tämähän on Suomessa varsin yleinen tapa hankkia auto. Kaikesta päätellen Venäjällekin on tullut yllätyksenä, kuinka yleinen tällainen omistusmuoto on Suomessa. En usko, että tässä on ollut tarkoituksena matkustajaliikenteen rajoittaminen, Saksa sanoo.

Saksa muistuttaa, että uudet säännöt eivät koske ainoastaan Suomea, vaan kaikkia Venäjän rajanaapureita.

"Mitään selkeää ohjeistusta ei ole"

Toinen tärkeä kysymys on, miten rajalla maksetun vakuuden saa takaisin. Saksan mukaan mitään selkeää ohjeistusta ei tällä hetkellä ole.

Saksa sanoo, että Tullin tiedossa ei ole ainoatakaan tapausta, jossa suomalaisautoilija olisi maksanut vakuuden Venäjän rajalla. Hän kertoo, että rajanylitysasemien mukaan kymmeniltä on kuitenkin joko vaadittu vakuutta tai heidät on suoraan käännytetty takaisin Suomeen.

– Odotamme, että Venäjän tulli toimii ja antaa selkeät ohjeistukset siitä, miten vakuuden antaminen tällaisessa tilanteessa toimii ja mistä suuruusluokasta vakuudessa käytännössä puhutaan, Saksa sanoo.

Tulli ei ole kerännyt tietoja vaadituista vakuussummista, mutta Tullin tiedotteen mukaan vakuus vastaa suuruudeltaan niitä tulleja, veroja ja maksuja, jotka syntyisivät, jos auto luovutettaisiin vapaaseen liikkeeseen Venäjällä.

– Kun Suomen tulliviranomaiset ovat saaneet tiedot uudesta järjestelmästä, niin he toki ovat informoineet asiasta rajalla, ja moni autoilija on kääntynyt takaisin jo siinä vaiheessa, Saksa sanoo.

Nuijamaan tullin päällikölle on luvattu vastauksia

Sekä Vaalimaalla että Nuijamaalla maanantai oli rauhallinen.

– Hyvin rauhallista on ollut. Tieto on kiertänyt, ja ihmiset odottavat vastauksia, sanoi Nuijamaan tullin päällikkö Petri Kukkonen iltapäivällä.

Kukkonen kertoi, että oli yrittänyt järjestää venäläisen kollegansa kanssa tapaamisen maanantaiksi. Se ei onnistunut, mutta keskustelu käydään sen sijaan sähköpostitse.

– Lähetin hänelle kysymyksiä lähinnä käytännön asioista eli miten vakuus lasketaan, miten se maksetaan ja miten sen voi saada takaisin. Vastaukset saattavat mennä huomiseen (tiistaihin), mutta hän lupasi vastata kysymyksiini.

Noin viikko sitten voimaan tullut laki rajoittaa rahoitusyhtiöiden omistamien ulkomaisten autojen pääsyä Venäjälle. Tullin ylijohtajan mukaan uuden tullisääntelylain tarkoitus on varmistaa, että Venäjälle väliaikaisesti vietävät autot myös tuodaan sieltä pois.