Tullin pääjohtaja sai syytteen virkarikoksesta, aikoo jatkaa tehtävässään

Tullin pääjohtajaa Antti Hartikaista vastaan on nostettu Helsingin käräjäoikeudessa syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta, syyttäjä vahvistaa STT:lle. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Epäilty rikos liittyy Hartikaisen esteellisyyteen.

Hartikainen ei poistunut marraskuussa 2015 kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen puolisonsa määräaikaista virkasuhdetta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on aiemmin katsonut, että Hartikainen menetteli hallintolain vastaisesti, kun ei poistunut kokouksesta. Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos on esteellinen.

Kyseisessä Tullin johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin määrärahan kohdentamista alkoholin maahantuonnin tehostettuun valvontaan ja tehtävien täyttämistä vuodelle 2016. Hartikaisen puoliso oli vuonna 2015 asiaan liittyvässä määräaikaisessa virkasuhteessa.

Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta ei poistunut asian käsittelyn ajaksi. Käsittely kesti kymmenisen minuuttia.

Apulaisoikeusasiamies otti tapauksen selvitettäväkseen sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan oli saapunut sitä koskeva nimetön kirje.

Syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen sanoi STT:lle, että Hartikaisen tapauksen käsittelypäivää Helsingin käräjäoikeudessa ei ole vielä päätetty. Syyttäjä arvioi asian tulevan käsittelyyn aikaisintaan loppukeväällä.

"Ei mennyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaan"

Hartikainen myöntää, että hänen poistumisensa marraskuun 2015 johtoryhmän kokouksesta ei mennyt "kaikkien taiteen sääntöjen mukaan".

– Olen toiminut niin hyvin kuin se siinä tilanteessa oli minun näkemykseni mukaan mahdollista, Hartikainen sanoi STT:lle.

Hartikainen kiistää, että johtoryhmän kokouksessa olisi edes epäsuorasti käsitelty henkilöstövalintoja.

– Ne valinnat on tehty ihan erikseen ja eri henkilöiden toimesta. Niitä tehtäviä on voinut hakea, ja Helsingin tullin päällikkö on valinnut, ketä on valinnut, Hartikainen sanoo.

Hartikainen aikoo jatkaa Tullin pääjohtajan tehtävässä normaalisti saamastaan syytteestä huolimatta.

Helsingin Sanomien mukaan Hartikainen ei kertonut syytteestä valtiovarainministeriölle, jonka alaisuudessa Tulli toimii. Syyttäjä lähetti tiedon syytteestä Hartikaiselle joulun alla.

Hartikainen myöntää, ettei erikseen ollut yhteydessä valtiovarainministeriöön saamastaan syytteestä, koska uskoi ministeriön saavan tiedon muuta kautta.

– Aikaisemmin nämä tiedot ovat menneet suoraan poliisilta ja syyttäjältä valtiovarainministeriöön. Minun ei ole tarvinnut ilmoitella kenellekään, vaan he ovat koordinoineet asiat keskenään.