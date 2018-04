Tulvan takia suljetulle tielle mennyt pyöräilijä molskahti uppeluksiin ojaan Kurikassa

Etelä-Pohjanmaalla useita teitä on edelleen suljettuna tulvien takia. Suurin teistä on Kolmostie, joka on ollut lauantaista lähtien poikki Kurikan Jalasjärven kohdalla. Tie pidetään suljettuna toistaiseksi, ja liikenne ohjataan kiertotielle.

Toisaalla Kurikassa Mäntykoskentien sulkumerkeistä vähät välittänyt pyöräilijä päätyi uppeluksiin ojan pohjalle sunnuntaina. Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta puolenpäivän aikoihin.

Päivystävän palomestarin Jari Välimaan mukaan sivullinen oli nähnyt, kuinka tulvivalle tielle pyöräillyt mies hävisi vedenpinnan alle.

– Itse tiellä oli vettä noin 30 senttimetriä. Veden läpi ei kuitenkaan näe, missä tie menee. Mies oli ajanut niin sanotusti ohi tiestä ja suoraan syvään ojaan, missä vettä olikin sitten varmaan pari metriä, Välimaa kertoo.

Pelastuslaitokselle ei kuitenkaan ollut tehtävää, koska mies oli ennen palokunnan tuloa onnistunut pääsemään omin avuin ylös ojasta. Välimaan mukaan tulvat eivät ole muutenkaan aiheuttaneet piikkiä pelastustehtävien määrään.

– Koko Etelä-Pohjanmaalla on tänään ollut yksittäisiä tulviin liittyviä tehtäviä, mutta ei mitään suurempaa.

Kuortaneenjärvellä vedenpinta hätyyttelee ennätystä

Kyrönjoen vettä ryhdyttiin lauantaina päästämään pelloille Seinäjoella ja Ilmajoella. Ely-keskuksen mukaan juoksutusta jatketaan toistaiseksi. Samaan saatetaan ryhtyä alkuviikosta myös Lapuanjoella.

Myös Etelä-Pohjanmaan suurimpiin järviin kuuluvalla Kuortaneenjärvellä vedenpinta lähestyy tulvarajaa. Ely-keskuksen mukaan vedenpinnan odotetaan nousevan vielä runsaasti. Alkavalla viikolla voikin käydä niin, että Kuortaneenjärven vedenpinta nousee korkeammalle kuin koskaan vuodesta 1939 alkavan havaintohistoriansa aikana.

Myös Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa on tänään varoitettu paikoin nopeasti nousevista tulvavesistä. Ely-keskuksen mukaan vedet voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ranta-alueilla.

Eilen kerrottiin, että Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan purkamaan jokiin kertyneitä jääpatoja räjäyttämällä.

Päivitetty ely-keskuksen tuoreilla tiedoilla Etelä-Pohjanmaan tulvatilanteesta