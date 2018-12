Tunnelijunan meno-paluu Helsingistä Tallinnaan maksaisi 100 euroa, arvioi Peter Vesterbacka – tunnelihanke sai suunnittelurahaa dubailaiselta rakennusyhtiöltä

Liikemies Peter Vesterbackan luotsaama tunnelihanke Tallinnaan on saanut ensimmäisen ulkopuolisen rahoittajan. Rahoittajana toimii dubailainen rakennusyhtiö ARJ Holding LLC , joka on erikoistunut vesi-, energia- ja infrateknologiaan. Sopimuksen mukaan Finest Bay Area Development saa 100 miljoonan euron rahoituksen, joka käytetään tunnelin suunnitteluun ja lupa-asioihin.

Vesterbacka on arvioinut tunnelin kustannuksiksi 15 miljardia euroa. Tähän mennessä tunneliprojektia on edistetty omarahoitteisesti.

Lisäksi tunneli on jo Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa, ja arvio tunnelin ympäristövaikutuksista jätetään ely-keskukselle tammikuussa. Vesirakennuslupahakemus on jätetty Virossa.

– Ensimmäisen ulkopuolisen rahoittajan mukaantulo on merkittävä askel koko hankkeelle, Vesterbacka sanoo tiedotteessa.

Vesterbackan mukaan yhdensuuntainen matka tunnelijunassa tulee maksamaan 50 euroa ja meno-paluu 100 euroa.

Kaksi tunneliputkea

Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelia on puuhattu sekä virkamiesvetoisesti että Vesterbackan johdolla. Virkamieshanke on FinEstLink, jossa mukana ovat Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Uudenmaan ja Harjun maakunnat sekä Suomen ja Viron liikenneministeriöt. FinEst Bay Area Project on henkilöitynyt peliyhtiö Roviosta tunnettuun Vesterbackaan, ja se nojaa yksityiseen rahoitukseen.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoi perjantaina, että Helsingin ja Tallinnan välillä on oltava vain yksi tunnelihanke.

– Kun katsoo hanketta ja siihen vaadittavan infrastruktuurin kokoa, ei ole kilpailevia hankkeita. Projekteja voi olla vain yksi. Se, joka haluaa rakennuttaa tunnelin, tarvitsee joka tapauksessa valtion ja kaupungin tuen ja luvat, Berner sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Vesterbacka kuitenkin sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että suunnitteilla on kaksi tunneliputkea samaan tunneliin muun muassa turvallisuuden takia.

– On vain yksi projekti. Meillä on hyvä yhteistyö ministeriön kanssa, Vesterbacka sanoi tiedotustilaisuudessa.

Virkamiesten tunnelin kustannusarvio on 13,8–20 miljardia euroa. Vesterbacka aikoo rakentaa tunnelin 15 miljardilla eurolla. Rahojen Vesterbackan tunneliin on määrä tulla yksityiseltä puolelta.

Matka-aika Helsingin ja Tallinnan välillä noin puoli tuntia

Vesterbackan hankkeessa liikenteen on määrä alkaa tunnelissa jo vuonna 2024. Virkamiesten tunnelin rakentaminen alkaisi vasta seuraavana vuonna.

Tunnelissa kulkevat junat lyhentäisivät matka-ajan kaupunkien välillä noin puoleen tuntiin, Vesterbackan mukaan jopa 20 minuuttiin. Monesta pääkaupunkiseudun lähiöstä olisi ajallisesti pitempi matka Helsingin keskustaan kuin Tallinnasta tunnelijunilla.

FinEstLinkissä tunnelin linjaus kulkisi Tallinnasta Helsingin keskustaan ja Pasilan kautta edelleen Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Vesterbackan hankkeessa tunnelin suuaukko olisi Espoon Keilaniemessä.

Kumpaankin suunnitelmaan kuuluu tekosaarten rakentaminen Helsingin ja Tallinnan edustoille.