"Tunnelma leirillä on surullinen, mutta rauhallinen" – Himoksen turma kosketti myös Leppävaaran seurakuntaa, jonka rippileiri alkoi lauantaina Keski-Suomessa

Myös espoolaisen Leppävaaran seurakunnan rippileiriä vietetään tällä hetkellä Keski-Suomessa. Alkava viikko on Etelä-Suomen hiihtolomaviikko, ja Leppävaaran lisäksi maakunnan alueella leireilee ainakin Espoonlahden seurakunta.

Länsi-Turunmaan ruotsinkielisen seurakunnan rippileiri Jämsän Himoksella päättyi surullisesti, kun yksi leiriläinen, 15-vuotias paraislainen poika, menehtyi lauantaina lasketteluturmassa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan leiriläiset palasivat kotiin lauantaina.

Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra Kalervo Salo kertoo olleensa yhteyksissä oman seurakuntansa rippikouluryhmän vastuupappiin, joka oli kertonut tunnelman leirillä olevan tällä hetkellä surullinen, mutta rauhallinen. Leiriläiset majoittuvat Jyväskylän seurakunnan leirikeskus Vesalassa Vesangassa.

– Tapahtunutta on käsitelty leirillä, ja menehtynyttä ja hänen omaisiaan on muistettu rukouksissa, Salo kertoo.

Leppävaaran lauantaina alkanut rippileiri jatkuu keskeytyksettä ensi lauantaihin. Salon mukaan nuoria tullaan muistuttamaan turvallisuusohjeista.

– Turvallisuusohjeistus on kunnossa, mutta noudattamisen tärkeyttä täytyy painottaa. Nuoret ovat sellaisia, että he välillä ottavat riskejä eivätkä noudata ohjeita, joten niiden noudattamisen tärkeydestä on hyvä muistuttaa, Salo toteaa.

Salon mukaan myös Leppävaaran seurakunnan sunnuntain jumalanpalveluksessa muistettiin menehtynyttä nuorta ja hänen läheisiään.