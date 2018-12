Tunnettu onnellisuusprofessori tunnustaa olevansa varsin melankolinen: "Onnellisuutta lisäävät tutut perusasiat"

Elegantisti ikääntynyt mies istahtaa pöytään. Lempäälässä asuva emeritusprofessori Markku Ojanen on kysytty luennoitsija vielä eläkeläisenäkin, sillä hänet tunnetaan onnellisuuden tutkijana.

1970-luvulta asti aihepiiriä penkonut psykologian tutkija esiintyy tuokion päästä äänekoskelaisille eläkeläisille sekä lukion ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston opiskelijoille. Kuulijoita on saapunut Jämsästä saakka.

Tieteentekijät eivät ole löytäneet aihepiiristä radikaalia onnen salaisuutta. Sen sijaan tutkimus vahvistaa monet tunnetut perushyveet tehokkaiksi onnen edistäjiksi.

– Olen luonteeltani varsin melankolinen, lisäksi vähän sisäänpäin kääntynyt ja melko onnellinen ihminen. Kun astun ison joukon eteen puhumaan onnellisuudesta, toivon auttavani ainakin muutamaa kuulijaa, Ojanen sanoo.

– Tutkimuksen mukaan onnellisuutta lisäävät varsin tutut perusasiat; aiemmat sukupolvet saivat suuren tyydytyksen selvitessään askareistaan, mutta nyt ihminen ei tyydy siihen, vaan tahtoo parantaa eli elää muutoshuumassa.

Ojanen on kirjoittanut aiheesta kirjoja ja lisää on tulossa. Hän käy kustantajan kanssa neuvottelua teoksesta, joka käsittelee ihmisessä tapahtuvaa muutosta.

Selviytymisteema saa miehen ilmeen liikuttuneeksi.

– Olen kiinnostunut yhä enemmän ihmisten kyvystä selviytyä. Itse olen sotaorpo. Se toi lapsuuteeni monta haastavaa asiaa, mutta olen menneisyyteni kanssa varsin hyvin sovussa. Sen sovun eteen kannattaa tehdä töitä.

Ihmiset selviävät todella raastavista kokemuksista, ja selviytyjistä osa nousee suorastaan kukoistukseen. Tällaiset ihmiset usein auttavat muita. Puhutaan kokemusasiantuntijoista ja vertaistukijoista. Ne ovat juhlallisesti kalskahtavia sanoja, mutta näitä ihmisiä yhdistää herkkä empaattisuus.

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa -sanonta pitää paikkansa.

Empatia eli kyky samaistua toisten tunteisiin on yksi onnellisuutta lisäävistä perusasioista. Edistämällä sosiaalista tyytyväisyyttä tulee eläneeksi hyvää elämää, ja se voi kohentaa onnellisuutta, pohtii Ojanen.

Onnellisuuteen liittyy myös kyky tarttua nykyhetkeen.

Tarinan mukaan yrittäjä kiinnitti kahvilassa huomiota viereisen pöydän äitiin ja kahteen lapseen. Se sai hänet muistelemaan aikaa, kun hänen omat lapsensa olivat samassa iässä kuin nuo lapset, jotka söivät nyt kahvilassa jäätelöä. Silloin hänen yrityksessään oli ollut menossa ”sitten kun” -vaihe. Yrittäjä hämmästyi, mihin pari vuosikymmentä olivat livahtaneet. Lapset olivat jo kasvaneet aikuisiksi.

Ojasen kasvot hymyilevät.

– Tuon osalta minulla on hyvä olo. Panostin poikiini paljon aikaa. Luin heille paljon satuja, ja ennätys oli kerran seitsemän tuntia legorakentamista. Lapsen nauramaan saaminen on elämän ihanimpia asioita. Kaikkiaan onnellisuuden kannalta on todella tärkeä panostaa läheisiin ihmissuhteisiin, sanoo mies aito hymy äänessäänkin.

Talous vaikuttaa myös onnellisuuteen. Kun budjetissa on välillä varaa ylimääräisiinkin hankintoihin, tutkimusten mukaan ihminen on onnellisimmillaan. Taloudessa puhutaan termistä rajahyöty. Nyt Ojasen ilme on neutraali.

– Raamatun vanhassa testamentissa vauraus oli hyve ja uudessa testamentissa Jeesuksen puheissa hyveeksi nousee köyhän auttaminen. Nyt hän varmaan haluaisi nostaa veroja köyhyyden poistamiseksi. Tutkimusten mukaan onnellisuudella on riittävä tulotaso. Sen saavuttaa, kun jokaista euroa ei tarvitse laskea. Lisärikastuminen ei enää olennaisesti lisää onnellisuutta, kertoo Ojanen.

Fyysinen kunto ei Ojasen mukaan vaikuta onnellisuuteen niin paljon kuin olettaisi. Toki voimakkaat kivut kalvavat myös onnellisuutta, mutta koettu terveys on isompi vaikuttaja.

Unelmoinnista ei ole haittaa, mutta Ojanen ei näe sitä merkittävänä tekijänä. Suomalaisten tutkijoille kertomat unelmat ovat toteuttamiskelpoisia asioita eivätkä ne haittaa onnellisuutta.

– Ne ovat sellaisia, kuten parempi asunto, uusi auto ja mukava lomamatka, luettelee Ojanen.

Ojasen perussanomaan liittyy asioiden oikea järjestys. Ojasen mukaan onnellisuuden voi jättää huoletta taka-alalle ja tehdä pieniä hyvää oloa tuottavia asioita. Niitä tehdessä tai askareen jälkeen voi huomata olevansa onnellinen.

– Myönteiset ihmissuhteet, mukava yhdessäolo, realistiset tavoitteet sekä kiitollisuus vaikuttavat myönteisesti onnellisuuteen. Koettu terveys on tärkeä ja kunnosta huolehtiminenkin on onnellisuutta edistävä tekijä, Ojanen sanoo.

Onnellisuutta nakertaa täydellisyyden tavoittelu, sillä tavoitteeksi riittäisi ”ihan hyvä”. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät näkevät toistensa päivityksiä, ja vertaavat niitä omaan tilanteeseensa. Siitä voi tulla lisätaakka.

– Onnellisuus voi toteutua myös unohtamisella. Ajattelee vaikka rehellisyyttä ja mielekkyyttä. Elämän mielekkyys on jopa onnellisuutta tärkeämpää. Onnellisuuden kannalta on tärkeää toimia tässä hetkessä, antaa arvo sille, mitä on, valittaa vähemmän ja huomioida muut, kiteyttää Ojanen.