Tunteja kestänyt poliisioperaatio Lahden Patomäessä jatkuu – talossa yksi aseistautunut henkilö, sivullisia pyydetään pysymään loitolla

Poliisin piiritystilanne Lahden Patomäessä jatkuu yhä. Poliisi kertoi puolilta päivin Twitterissä, että eristetyssä asuintalossa on yksi aseistautunut ihminen ja ettei asunnossa ole muita. Poliisi kertoo pyrkivänsä ratkaisemaan tilanteen rauhanomaisesti.

Hämeen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle, että aseistautuneesta ei ole vaaraa ulkopuolisille, mutta hän voi olla vaaraksi itselleen tai poliisille.

Tilannekeskuksesta ei kommentoitu aseistautuneen sukupuolta tai ikää.

Poliisin eristämä talo on tilannekeskuksen mukaan Lokinkadulla sijaitseva pienomakotitalo. Poliisin mukaan alueella on nyt tilapäinen lentokielto yhden kilometrin säteellä Lokinkadusta.

Poliisi tiedotti operaatiosta ensimmäisen kerran puoli kahdeksan aikoihin aamulla.

Poliisi poistanut ihmisiä alueelta

Etelä-Suomen Sanomien mukaan Lokinkatu ja sen lähitienoota on eristettynä. Lehden paikalla olevan toimittajan mukaan paikalla on kaksi ensihoidon yksikköä. Lisäksi paikalla on lehden tietojen mukaan nähty luotiliivein varustautunut lääkäri.

ESS:n mukaan poliisi on käyttänyt operaatiossa droonia eli kamerakopteria.

Poliisi pyytää sivullisia välttämään tapahtumapaikkaa operaation turvaamiseksi. Poliisi on joutunut poistamaan alueelta paikalle tulleita ihmisiä. Paikalla on myös paljon median edustajia, ja poliisi on pyytänyt yhtä heistä poistumaan eristetyltä alueelta.

Patomäen asuinalue sijaitsee Launeen kaupunginosassa Lahden keskustan eteläpuolella. Alueella on enimmäkseen omakotitaloja.