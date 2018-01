Uudelle presidenttikaudelle ylivoimaisin luvuin valittu Sauli Niinistö sanoo, että tuntuu valtavan hienolta olla hienon maan presidentti.

– Sillä hieno tämä maa on. Ja me pidämme huolen, että hienona pysyy, Niinistö sanoi vaalivalvojaisten puheessaan.

Niinistö saapui vaalivalvojaisiinsa Sauli-huutojen saattelemana.

– Hyvät ihmiset, onneksi olkoon teille ja lämmin kiitos, Niinistö aloitti puheensa.

Hän sanoi puheessaan myös, että Suomen vahvuus rakentuu myös siitä, että voimme olla rakentavasti eri mieltä.

– Suomi on maailman vakain maa, ja se on iso juttu.

Niinistö sanoi, että tulos on hänelle yllätys. Niinistön mukaan se on huomattavasti parempi kuin hän osasi odottaa ja kertoo siitä, että kansa on osapuilleen tyytyväinen siihen, mitä hän on edustanut.

Niinistö sanoi, että vaalituloksesta seuraa monenlaisia tuntemuksia.

– Minä olen suorastaan liikuttunut siitä tuesta, jonka tämän hienon maan hienot ihmiset ovat minulle antaneet. Samaan hengenvetoon minä tunnen myöskin aikalailla vastuuta, koska tällaiseen on kyettävä vastaamaan. Minä taas tapojeni mukaan omistaudun hommaan ja teen niin hyvin kuin osaan, Niinistö sanoi.

Murskavoitto

Äänistä on laskettu nyt 100 prosenttia. Niinistö valittiin jatkokaudelle 62,7 prosentilla. Pekka Haavisto (vihr.) sai 12,4 prosenttia ja Laura Huhtasaari (ps.) 6,9 prosenttia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun presidentinvaalit ratkeavat jo ykköskierroksella. Suora kaksivaiheinen kansanvaali on ollut käytössä vuodesta 1994.

Haavisto kehui Niinistön tulosta loistavaksi.

– Se antaa presidentille erinomaisen pohjan jatkaa seuraavat kuusi vuotta.

Keskustalle ja SDP:lle kylmää kyytiä

Vaalien suuria häviäjiä olivat ennakko-odotusten mukaisesti pääministeripuolue keskusta sekä pääoppositiopuolue SDP.

Keskustan Vanhanen sai 4,1 prosenttia äänistä jääden 6,2 prosenttiin yltäneen Väyrysen taakse. Heikko tulos tulee väistämättä vaikuttamaan keskustan asemaan ja hiertämään hallitustyöskentelyä.

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ei pitänyt vertailua Väyryseen mielekkäänä. Hän veti jo ennen ennakkoäänten julkistamista takaisin puheitaan, joiden mukaan vaalitulos voi vaikuttaa siihen, hakeeko hän jatkoa keskustan puheenjohtajana ensi kesän puoluekokouksessa.

– Tuli niin iso palauteryöppy, että se ei saa vaikuttaa, oli se tulos mikä tahansa. Kyllä minun täytyy sitä uskoa, Sipilä sanoi keskustan vaalivalvojaisissa.

SDP:n Tuula Haatainen sai 3,3 prosenttia, mikä ei helpota puheenjohtaja Antti Rinteen paineita, kun takana on jo tappioita sekä eduskunta- että kuntavaaleissa. Viime presidentinvaaleissa puolueen ehdokas Paavo Lipponen sai 6,7 prosenttia, mitä pidettiin jo surkeana tuloksena.

Huhtasaari päihitti Väyrysen

Kamppailu Väyrysen ja perussuomalaisten Huhtasaaren välillä kääntyi lopulta Huhtasaaren eduksi.

– Sija kolme on todella hieno sija perussuomalaisten kannalta. Tämä tietää perussuomalaisille paljon hyvää, Huhtasaari sanoi.

Väyrynen kehui tulosta loistavaksi, mutta jäi silti kauas tavoitteestaan päästä toiselle kierrokselle.

– Seuraava taistelu on sitten eduskuntavaalit, Väyrynen sanoi ennakkoäänten jälkeen.

Neljättä kertaa ehdolla olleen Väyrysen äänissä oli reipas pudotus vuoden 2012 vaaleista, joissa hän sai keskustan ehdokkaana ensi kierroksella 17,5 prosenttia.