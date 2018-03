Tuolihissi jumiutui Rukalla – parikymmentä ihmistä pelastettiin köysillä

Parikymmentä ihmistä pelastettiin köysillä Kuusamon Rukalla, kun tuolihissi jumiutui sunnuntaina aamupäivällä.

Pysähtyneessä hississä oli tapahtumahetkellä noin 20 ihmistä, kertoi Rukakeskuksen paikallisjohtaja Matti Parviainen STT:lle.

Rukakeskus aloitti hissiin jääneiden ihmisten pelastamisen, jossa pelastuslaitos paikalle saavuttuaan auttoi.

Pisimmillään laskettelijat odottivat hississä noin tunnin, Parviainen sanoo. Ihmiset laskettiin alas hissistä köysien avulla. Hissistä oli maahan matkaa viidestä kahdeksaan metriä, Parviainen arvioi.

Parviaisen mukaan pelastustilanne sujuu rauhallisesti.

– Tilanteessa auttoi, että päivä on aurinkoinen eikä pakkasta ole paljoa. Paleltumisvaaraa ei ollut.

Hissiin mahtuu satakunta ihmistä

Tapahtuma-aikaan rinteessä oli vielä Parviaisen mukaan vielä rauhallista ja ihmisiä oli varhaisen ajankohdan vuoksi liikkeellä vasta suhteellisen vähän. Tilanne olisi ollut paljon mutkikkaampi, jos hissi olisi ollut täynnä ja kuljettanut noin sataa ihmistä, sanoo päivystävä palomestari Ari Virtanen.

– Kaikki pelastettavat saatiin pelastettua kahdentoista maissa. Rukakeskuksella on valmius pelastaa hissistä samoin kuin pelastuslaitoksella, ja he hoitivat sitä mallikkaasti. He saivat pelastettua suurimman osan henkilöistä, Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan ensihoito perusti hissien ala-asemalle hoitopaikan, jossa kävi muutama henkilö.

Jumiutumisen syytä ei vielä tiedetä, mutta hissin varavoimaa ei tilanteessa saatu toimimaan, Parviainen sanoo.

– Hissin pääkoneeseen on tullut vika, joka on pysäyttänyt hissin. Hisseissä on varavoimajärjestelmä olemassa, mutta jostakin syystä me emme saaneet sitä toimimaan. Vian syytä ei jääty pitkäksi aikaa miettimään, vaan panimme köysipelastuksen päälle, jotta ihmiset pääsivät alas hisseistä, Parviainen sanoo.