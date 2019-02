Tuomas Kurttila päättää työnsä lapsiasiavaltuutettuna – uusi valtuutettu valitaan torstaina

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila päättää viisi vuotta kestäneen tehtävänsä tänä keväänä. Valtioneuvosto nimittää torstaina lapsiasiavaltuutetun, ja Kurttila sanoo, ettei häntä esitetä tehtävään.

– Tämä tieto on varmistettu oikeusministeriöstä, Kurttila sanoi.

Kurttila ilmoitti asiasta omalla Facebook-sivullaan keskiviikkoiltana.

– Tämä työ ei ole tuntunut raskaalta. Ei yhtenäkään päivänä. Se on ollut työtä koko Suomessa ja elämää ihmisten pulssilla. Tehtävässä on voinut vaikuttaa. Toimivaltaa vähän, sanavaltaa on kertynyt. Asiat ovat liikkuneet. Mieleeni tulee, kun nostin keskusteluun lapsiavioliittojen kieltämisen. Oikeusministeriössä ei alkuun nähty ongelmaa, hetken päästä jo tunnistettiin, nyttemmin kiellettiin, Kurttila kirjoittaa.

– Lapsiavioliittojen lisäksi olen nostanut keskusteluun muun muassa huolen poikien lukutaidosta ja lastensuojelun tilanteesta esimerkiksi koulukodeissa, Kurttila sanoi.

Hän toimi myös Euroopan lapsiasiavaltuutettujen puheenjohtajana.

– Venäjän kanssa onnistuin löytämään yhteistyön. Tiesin, että siihen pystymme.

Kurttila on kansanedustajaehdokkaana SDP:n listoilta Keski-Suomen vaalipiirissä.

– Lasten ja nuorten asiat kulkevat mukana aina, myös kansanedustajana jos minut siihen tehtävään valitaan. Silloin on syytä katsoa myös laajemmin koko ihmisen elinkaarta. Olen muun muassa esittänyt vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista, ja olen siinä ihan tosissani, Kurttila sanoi.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on Jyväskylässä. Kurttila ei näe mitään syytä tai tarvetta siirtää sitä muualle.

– Tätä työtä tehdään kaikkialla maassa, ei päämajan tarvitse olla Helsingissä. Itse olen viihtynyt myös hyvin Jyväskylässä ja Keski-Suomessa, joka on tullut viiden vuoden aikana tutuksi, Kurttila sanoi.

Kurttila aloitti lapsiasiavaltuutettuna toukokuun alussa 2014.

– Viimeinen työpäiväni on 30. huhtikuuta. Vastaan vielä kansalaisten minulle lähettämiin viimeisiin posteihin. Tällä viikolla kaikki kunnat saavat vielä yhden kirjelmäni, jossa vaadin toimenpiteitä lasten turvallisuuden takaamiseksi päiväkodeissa, Kurttila sanoi.