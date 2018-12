Tuomas Kurttila perustelee taksin käyttöään muun muassa kuljettajien kanssa käydyillä keskusteluilla

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila perustelee Uutissuomalaiselle taksin käyttöään julkisen liikenteen sijaan muun muassa ajansäästöllä ja työhyvinvoinnilla, mutta yllättäen myös taksin kuljettajien kanssa käydyillä luottamuksellisilla keskusteluilla. Yhden sellaisen Kurttila kertoi käyneensä juuri äsken.

Eli taksikuskin kanssa kävitte luottamuksellisen keskustelun. Tämä oli siis taksikuskin asia, eikä jonkun asiakkaan asia?

Se on täysin mahdollista. Jos kansalainen haluaa minun kanssa keskustella häntä pohdituttavista asioista, hän sen tekee. Sitä tilannetta käytän myös hyvin työni hoitamiseen ja se on yksi yhteyden ottamisen tapa. Toivon, että soitatte tälle kuljettajalle ja kysytte, mistä on keskusteltu, miten on ehkä hänen tilanteeseensa ne keskustelut ovat vaikuttaneet. Silloin voitte arvioida, miksi tätä työtä tehdään myös näissä olosuhteissa, joissa kansalaisten asiat voivat tulla myös tätä kautta meidän hoitaaksemme.

Käytättekö siis taksia siksi, että voitte keskustella taksikuskien kanssa luottamuksellisista asioista?

Ei. Te ymmärsitte väärin. Taksia käytetään tietysti muista syistä. Mutta jos taksi vaikka huomatessaan, kuka on kyydissä, ottaa puheeksi tai tunnistaa, hän saa näin tehdä.

Eihän tämä ole peruste käyttää taksia?

Se on perustelu käyttää taksia muun muassa silloin, kun Petäjävedelle menen vastaanottokeskusvierailulle, jossa taksin kanssa keskustellen saan myös erittäin tärkeää tietoa paikkakunnan asioista. Se ei ole naurun asia. Siltä se voi kuulostaa, mikäli ei nyt ehkä tiedä, mistä nyt puhutaan.

Vaikka Petäjävedelle mentäessä, jossa taksia on käytetty tästä toimipisteestä Petäjävedelle ja myös sieltä takaisin, on keskusteltu juuri Petäjäveden asioista. Muun muassa niistä kysymyksistä, jotka olivat silloin polttopulloiskun kohteena olleen vastaanottokeskuksen arkea.

Olkoon se yksi esimerkki siitä, miksi nämä tilanteet ovat tärkeitä arjen pulssin signaaleja siitä, mitä myös maassa tapahtuu. Tämä ei ole mikään ensisijainen syy käyttää taksia, mutta tämä kertoo myös siitä, että sillä on erityistä hyötyä tämän tehtävän hoitamisessa. Tämä numero, johon voitte soittaa (luettelee taksimiehen numeron).