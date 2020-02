Tuore kaupunginjohtaja avautuu Jämsän tilanteesta: "Meillä on paha olla – energiamme kuluu epämääräisten syytösten ja vihjailujen selvittämiseen"

Jämsän tuore kaupunginjohtaja Hanna Helaste vuodattaa tuntojaan lauantain Keskisuomalaisessa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Teksti on otsikoitu "Meillä on paha olla".

Lue myös: Meillä on paha olla

Helasteella on nyt ensimmäinen kuukausi Jämsän kaupunginjohtajana on takana ja hän kirjoittaa, ettei kuukausi ole ollut helppo. Tehtävässään Helaste on huomannut, että "Jämsän kaupungin organisaatiossa on paljon pelkoa" ja että osa työntekijöistä ei koe oloaan turvalliseksi.

– Päättäjien joukossa on epäluottamusta, niin kaupungin henkilöstöorganisaatiota kuin toisiaan kohtaan, Helaste kirjoittaa.

Helaste korostaa kaupungin olevan niin vaikeassa tilanteessa, että kaikki mahdolliset voimat tarvittaisiin sen korjaamiseksi.

– Ja se ei onnistu, jos energiamme kuluu keskinäiseen syyttelyyn, syyllisten etsintään, epämääräisten syytösten ja vihjailujen selvittämiseen.

Helaste on pahoillaan sellaisesta toimintatavasta, että jo päätettyjä asioita käsitellään "julkisesti niin, että vain omaa sanomaa tukevat tiedot tuodaan julki", mitä on Jämsässä näkynyt hänen mukaansa paljon.

Hyvillään Helaste on siitä, että moni on ilmaissut jo halunsa muutokseen. Jämsässä on suunnitteilla selvittää sekä henkilöstöltä että luottamushenkilöiltä, mistä kenkä oikeasti puristaa. Lisäksi johtoryhmälle aloitetaan valmennus, jonka toivotaan parantavan johtamista.

– Tarvitsemme ymmärrystä siitä, että olemme kaikki samassa veneessä ja keskinäinen eripuraisuus tekee kaikkien matkasta hankalampaa. Meillä on paha olla ja se pitää pystyä purkamaan pois., Helaste vetoaa.

Helasteen koko mielipidekirjoituksen voit lukea täältä.