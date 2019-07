Tuore opetusministeri Li Andersson lupaa rotia ryhmäkoon ylityksiin: "Lakia ei tällä hetkellä tulkita lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla"

Tuore opetusministeri Li Andersson (vas.) lupaa puuttua päiväkotien ylisuuriin ryhmiin tarvittaessa jopa lakia tiukentamalla.

– Meidän pitää katsoa, onko sääntely kunnossa ja tarvitaanko siihen vielä muutoksia. Jos todetaan, että ongelma ei ole laissa vaan sen toimeenpanossa, meidän pitää katsoa, miten voimme tiukemmin ohjeistaa kuntia.

Ongelmia on tuottanut etupäässä laissa sallittu suhdeluvun tilapäinen ylitys, jota joissakin kunnissa on tulkittu mahdollisuudeksi antaa ryhmien paisua osaksi päivää suunnitellustikin. Aluehallintovirasto on puuttunut asiaan ainakin Jyväskylässä ja Tampereella.

– Lakia ei oikein tällä hetkellä tulkita lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Tämä on meillä työlistalla, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan asian korjaaminen etenee mahdollisimman pian eli syksyn aikana.

Ministeri linjaa, että tilapäisiä ylityksiä ei voi olla jatkuvasti.

Palkan vastattava koulutusta

Vaikka nykyisiäkään suhdelukuja ei aina noudateta, hallitus on tuomassa syksyllä eduskuntaan lain, joka pienentää yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja.

Ryhmäkokojen pienentäminen on yksi askel kohti hallituksen tavoittelemaa varhaiskasvatuksen laadun nousua. Samalla se on Li Anderssonin mukaan osa pyrkimystä turvata pätevien varhaiskasvattajien saatavuus, sillä työkuorma karkottaa valmistuneita opettajia alalta ja pätevistä opettajista on iso pula.

– Pidän tärkeänä, että myös kuntatasolla mietitään, millä tavalla lastentarhanopettajien työn houkuttelevuutta voitaisiin lisätä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla yksi konkreettinen ongelma on, että palkkataso täällä, missä elämisen kustannukset ovat korkeita, on kovin maltillinen.

Andersson myöntää, että palkka on muuallakin pieni, mutta ongelma korostuu pääkaupunkiseudulla.

– Sama koskee lähihoitajia. Kentällä varmasti monet ovat turhautuneita siihen, että sanotaan, että työ on erittäin arvokasta ja että työntekijöitä pitäisi saada lisää, mutta arvostusta ei olla valmiita osoittamaan palkkauksen tasolla. Kyllä se palkankorotusta minusta edellyttäisi.

Palkkaus ei kuulu hallituksen toimivaltaan, mutta Anderssonin mielestä asiaan voidaan vaikuttaa lainsäädännöllä. Hän mainitsee esimerkiksi viime vaalikaudella voimaan tulleen varhaiskasvatuslain, jossa varhaiskasvatuksen opettajien koulutustasovaatimusta nostettiin ja tehtäviä lisättiin.

– Jos vaaditaan korkeampaa koulutusta, sen kanssa käsi kädessä tulee minusta korkeampi palkkataso.

Laatu nousee, osallistumisaste nousee

Jos varhaiskasvatuksen laatu nousee, myös vanhempien halukkuus viedä lapsensa päiväkotiin lisääntyy, Andersson uskoo. Koettu laatu on tutkimusten mukaan yksi keskeisimpiä perusteita, joiden perusteella vanhemmat tekevät päätöksiä lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Suomessa varhaiskasvatuksessa on pienempi osa lapsista kuin muissa Pohjoismaissa. Osallistumisastetta pitäisi tuoreen opetusministerinkin mielestä nostaa.

Vaikka Andersson pitää varhaiskasvatusta tärkeänä, hän ei olisi valmis tekemään varhaiskasvatukseen osallistumisesta pakollista. Hänen mukaansa osallistumisastetta kuitenkin nostaisi tehokkaasti velvoittavan esiopetuksen laajentaminen kaksivuotiseksi. Ministeriö valmistelee asiasta hallitusohjelman mukaista selvitystä.

Voitontavoittelu pitäisi kieltää

Opetusministeri Li Andersson (vas.) haluaa kieltää voitontavoittelun varhaiskasvatuksessa.

– Kannattaa muistaa, että tämä bisnes on vähän erilaista kuin muu bisnes, sillä tämä on pitkälti veronmaksajien kustantamaa. Mahdolliset voitot pitäisikin ohjata takaisin toiminnan kehittämiseen sekä henkilöstön olosuhteiden ja laadun parantamiseen.

Varhaiskasvatuksessa voitontavoittelu ei Li Anderssonin käsityksen mukaan ole johtanut yhtä ongelmallisiin tilanteisiin kuin vanhustenhuollossa.

Ministeri toteaa kuitenkin, että toimijat ovat muuttuneet. Ennen yksityisten päiväkotien takana oli esimerkiksi yhdistyksiä, jotka halusivat lähinnä tarjota vaihtoehtoista tai vieraskielistä pedagogiikkaa. Nyt varhaiskasvatustakin järjestävät isot, sijoitusyhtiöiden omistamat kansainväliset ketjut.

– Mielestäni on arvokysymys, halutaanko, että isot monikansalliset firmat tekevät voittoa varhaiskasvatuksessa vai ei. Minun vastaukseni siihen on ei.

Voitontavoittelun kielto on hallitusohjelmassakin, mutta vasta selvityksen tasolla. Perusopetuksessa voitontavoittelu on jo kielletty, joten miksi samaa ei voitaisi suoraan tehdä varhaiskasvatuksessa ilman selvitystäkin?

– Voisin kuvitella, että tämä on elinkeinopoliittisesti aika vaativa lainsäädäntöharjoitus, koska meillä on jo voittoa tavoittelevia firmoja, jotka tuottavat varhaiskasvatuspalveluita.

Aikataulua ministeri ei vielä osaa arvioida.