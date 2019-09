Tuore puheenjohtaja Kulmuni vakuuttaa keskustan olevan sitoutunut hallitusohjelmaan – ministeriruletti ei ole ajankohtainen

Keskusta on edelleen sitoutunut hallitustyöhön, eikä ministeriruletti ole nyt ajankohtainen, linjaa puolueen uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Hallitusyhteistyössä Kulmuni korostaa hallitusohjelman noudattamisen tärkeyttä. Hän sanoo, että hallitusohjelman toteutumista seurataan jatkuvasti.

– Varmasti kevään kehysriihi on sellainen väliarviointipiste, joka on kirjattu myös sinne ohjelmaan, että eteneväthän ne tavoitteet siihen toivomaamme suuntaan, että yhä useampi suomalainen on päässyt töihin, Kulmuni sanoi.

Kulmunilta kysyttiin, jääkö takaportti auki sille, että keskusta voi lähteä hallituksesta kesken kauden.

– Keskusta on sitoutunut hallitusohjelmaan, Kulmuni toisti.

Kulmuni toisti myös aiemman kantansa, jonka mukaan puolue ei aio kierrättää ministerisalkkuja niin, että tuore puheenjohtaja ottaisi haltuunsa keskustan painavimman salkun, valtiovarainministerin pestin. Tehtävää hoitaa nyt keskustan Mika Lintilä.

– Puheenjohtajalla täytyy olla valmius ja kyky hoitaa kaikki ne tehtävät mitä vastaan tulee, mutta se, että lähdemme tekemään ministerirulettia nyt välittömästi, se ei ole ajankohtainen.

Kannatuksen nosto vaikein tehtävä

Kulmuni valittiin puolueen johtoon lauantaina Kouvolassa. Hän sai ylimääräisessä puoluekokouksessa järjestetyssä puheenjohtajavaalissa 1 092 ääntä.

– Tärkein tehtävä on nyt saada keskustan kannatus nousuun, Kulmuni luonnehti.

Kannatuksen kääntäminen on Kulmunin mukaan myös vaikein tehtävä puheenjohtajuudessa. Hän linjasi, että keskustan on noustava jälleen suurimmaksi puolueeksi seuraavissa eduskuntavaaleissa 2023.

Viime viikolla julkaistussa HS-gallupissa keskusta oli vain viidenneksi suosituin puolue 12,1 prosentin kannatuksella.

Kulmuni tarjosi lääkkeeksi sitä, että puolue tekisi nykyistä paremmin selväksi sen, mitä keskustalaisuus on. Hänen mukaansa keskusta on ratkaisujen puolella, eikä pelkojen levittäjä.

– Ajattelen, että asioihin voidaan vaikuttaa ja niihin on ratkaisuja.

Kulmunin mukaan keskustalainen aate ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Kysyttäessä, miten puolue saa kannatuksen nousuun etelän suurissa kaupungeissa, Kulmuni vastasi, että ihmisten elämä on aika liikkuvaista ja sitä pitää tukea.

Kaikkonen jäi kakkoseksi

Puheenjohtajakisan toiselle sijalle jäi puolustusministeri Antti Kaikkonen 829 äänellä. Keskusta valitsi uuden puheenjohtajan, koska Juha Sipilä päätti luopua tehtävästä keväisen eduskuntavaalitappion jälkeen.

Kouvolassa oli paikalla 1 951 äänioikeutettua edustajaa. Ääniä annettiin yhteensä 1 922 kappaletta, joista yksi hylättiin.

Puheenjohtajakisasta oli kiinnostunut myös hartolalainen Jari Tasanen, mutta kukaan ei tehnyt hänestä virallista esitystä.

Äänestystä edeltäneen puheensa Kulmuni oli rakentanut sadonkorjuuvertausten varaan. Hän muisteli, kuinka oli pienenä kitkenyt perunamaata.

– Kun juurista pitää huolta, ne tuottavat satoa syksystä toiseen.

Kulmuni korosti sitä, että keskusta ja sivistys kuuluvat Suomeen. Hän otti esiin muun muassa läpi maan ulottuvan korkeakouluverkoston.

Lisäksi Kulmuni mainitsi puheessaan, että keskusta ja sitä edeltänyt maalaisliitto on ennenkin valinnut nuoria puheenjohtajia vaikeina aikoina, kuten Kyösti Kallion ja Esko Ahon.

– Riittävästi kokemusta, riittävästi ymmärrystä, katse tulevaisuuteen, Kulmuni summasi.

Kulmuni kertoi olevansa seuraavan sukupolven johtaja. Kaikkosen tapaan hän nostatti taistelumielialaa.

– Lupaan vain yhden asian: kaikkeni keskustan eteen, Kulmuni sanoi.

Varapuheenjohtajavaalissa Honkonen peittosi Kärnän

Keskustan varapuheenjohtajaksi valittiin Petri Honkonen. Hän sai äänestyksessä 971 ääntä, kun hänen vastaehdokkaansa Mikko Kärnä keräsi 620 ääntä. Äänestyksessä hylättyjä ääniä oli 11.

Honkonen on 32-vuotias toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomesta. 38-vuotias Kärnä toimi suuren osan viime vaalikaudesta kansanedustajan paikalla varasijan kautta. Kevään vaaleissa hänet valittiin suoraan Lapin vaalipiiristä.

Puolueen muut varapuheenjohtajat ovat Hannakaisa Heikkinen ja Juha Rehula, joiden jatkosta ei äänestetty.