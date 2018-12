Tuore tutkimus: Jyväskylän imago parantunut merkittävästi

Jyväskylän imago on parantunut merkittävästi, selviää on Taloustutkimuksen tuoreesta imagotutkimuksesta. Jyväskylän kokonaisvaikutelma on tutkimuksen mukaan vertailukaupunkien paras. Jyväskylä on myös yrittäjämyönteisyydellä mitattuna vertailukaupunkien kärjessä ja toisena kaikkien suurten kaupunkien joukossa.

Taloustutkimus Oy:n Kuntien imago 2018 -tutkimuksen vastaajat ovat elinkeinoelämän edustajia.

Taloustutkimuksen tiedotteen mukaan Jyväskylässä on tapahtunut myönteistä kehitystä muun muassa liikenteellisen sijainnin ja yhteyksien, keskuksen kaupallisten palvelujen, yrittäjämyönteisyyden, yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön, kaavoitusyritystoiminnan sekä työvoiman saatavuuden kohdalla. Myös Jyväskylän suositteluindeksi on parantunut viime vuodesta.

Kehitettävää on Taloustutkimuksen mukaan innovaatioiden tukemisessa ja kaupungin asioiden tiedottamisessa yrityksille.

– Viime vuosien yrittäjämyönteinen työ ja kaupungin palvelujen kehittäminen yrittäjämyönteisemmiksi ovat tuottaneet tulosta. Jyväskylän elinkeinoelämässä on kaiken kaikkiaan hyvä meininki ja yhteistyön henki, iloitsee Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiedotteessa.

Mukana selvityksessä oli 36 kaupunkia ja kuntaa. Vastaajat ovat elinkeinoelämän edustajia Suomen 36 suurimmasta kunnasta ja kaupungista. Vastaajat ovat vastanneet niiden kuntien tai kaupunkien osalta, joissa yrityksellä on toimintaa.