Tuore tutkimus tuo lisätietoa sauvakävelyn hyödyistä: "Laji on turhaan leimattu ikääntyvien naisten jutuksi"

Joulun jälkeen laihduttajalle on ilouutinen, että sopivasti kuormittava sauvakävely lisää lihaksesta erittyvän irisiinin määrää. Irisiini on superhormoni, joka polttaa rasvaa.

Tuore tulos saatiin Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen laitoksen tutkimuksessa, jossa oli mukana keski-ikäisiä miehiä.

Näin lajin hyvä maine kasvaa entisestään. Irisiini myös nostattaa hyvän olon tunnetta ja parantaa sokeriaineenvaihduntaa.

Sauvoja saa muitakin terveyshyötyjä. Tunnin sauvakävelylenkki kahdesti viikossa laskee kokonaiskolesterolin ja haitallisen LDL-kolesterolin määrää. Samalla kehon koostumus, aerobinen kunto ja hapenottokyky paranevat.

– Hapenkulutus kasvaa jopa 25 prosentilla, jos etenee viiden kilometrin tuntivauhtia hyvällä tekniikalla, selvittää Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen asiantuntija, dosentti Mika Venojärvi.

Tutkittavat keski-ikäiset miehet kärsivät metabolisesta oireyhtymästä ja kuuluvat kakkostyypin diabeteksen sekä sepelvaltimotaudin riskiryhmään.

– Saamme lähiaikoina laitteiston, jolla mittaamme lisää muun muassa hapenkulutusta ja sydämen minuuttitilavuutta. Samalla näemme tarkasti, mitkä lihakset tekevät työtä sauvakävellessä ja minkä verran, Venojärvi kertoo.

Lisäksi tuoreen puolalaistutkimuksen mukaan on viitteitä siitä, että ikäihmisten kognitiiviset eli tiedolliset toiminnot pysyvät paremmin yllä sauvakävelyn ansiosta.

Liikunnan myönteinen vaikutus dementiasairauksien ehkäisemisessä on nähty aiemminkin. Tästä on näyttöjä suomalais-ruotsalaisen tutkimuksen lisäksi esimerkiksi Japanista. Jos Alzheimerin tauti on jo iskenyt, ohjatulla liikuntaharjoittelulla pystyy jarruttamaan sairauden etenemistä.

Myös koordinaatiokyvyn ja motoristen taitojen romahtamista voi ehkäistä sauvakävelyllä etenkin, jos yhdistää siihen sauvojen kanssa tehtäviä liikkuvuusharjoitteita.

– Kuormitus on sopiva, kun hengästyttää mutta pystyy puhumaan. Sykemittaria ei tarvita. Välillä voi ottaa kiivaampia spurtteja, mennä ylämäkeen ja venytellä. Alkulämmittelyksi käy askelkyykky sauvat vaakatasossa kehon edessä, Venojärvi neuvoo.

Sauvakävelyn imago harmittaa tutkijaa.

– Vieläkin laji on turhaan leimattu ikääntyvien naisten jutuksi samaan tapaan kuin vesijuoksu. Sauvakävely sopii kaikille, myös nuorelle, jolla on niska-hartianseutu jäykkänä tietokoneella istumisesta.

Ensi keväänä Venojärvi, kansainvälinen sauvakävelyjärjestö, Tahko Pihkalan seura ja Suomen Latu aloittavat ohjatut sauvakävelyryhmät kahdeksalla paikkakunnalla.

– Alussa on modernin sauvakävelyn esittely. Sauvakävelyn fysiologisia vaikutuksia mitataan ja tuloksia verrataan eri kaupunkien osanottajien kesken. Kohderyhmä on parikymppisistä satavuotiaisiin. Myös nuoriso pitäisi saada mukaan, Venojärvi sanoo.

– Ehkä lajin markkinointi ja neuvonta tulisi yhdistää vetävään oheistapahtumaan, vai mikä tekisi touhusta yhtä trendikästä kuin esimerkiksi polkujuoksu.

Slovakiassa ja Iso-Britanniassa on nuorillekin suunnattuja sauvakävelykursseja. Tutkija toivoo kuntiin eri tasoisia sauvakävelyryhmiä, jotka lähtevät liikkeelle vähintään kahdesti viikossa.

Sauvakävely on suomalais­innovaatio vuodelta 1998, jolloin markkinoille tulivat ensimmäiset kävelysauvat. Esimerkiksi Puolassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, Slovakiassa, Kiinassa ja Japanissa on innostuttu lajista.