Tupakkaveron tuotto valtiolle on kutistunut – Lintilän mukaan budjettiin on tulossa valtavasti paineita verotulon pienentymistä

Hallitus on kertonut jatkavansa asteittaisia tupakkatuotteiden veronkorotuksia yhteensä 200 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana siten, että korotus on vuosittain 50 miljoonaa euroa. Tupakkavero ei kuitenkaan enää tuota samanlaisia rahavirtoja valtion kassaan kuin aiemmin. Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen kertoo STT:lle, että tammi-lokakuussa tupakkaverolla on kerätty 140 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) myöntää tupakkaveron tuoton pienenemisen olevan terveyspoliittisesti hyvä, mutta veropoliittisesti huono asia. Hän pitää kuitenkin polttoaineveron tuoton kutistumista sitä suurempana huolenaiheena valtion budjetille tulevaisuudessa.

– Saamme tällä hetkellä liikenteen verotuksesta kaikkinensa noin kahdeksan miljardia euroa verotuottoa, ja kun autot käyttävät koko ajan vähemmän (polttoainetta) ja jatkossa eivät ollenkaan, niin se on yksi liikenteen verotusta pohtivan työryhmän asia miettiä, mitä siinä tulee tapahtumaan, Lintilä sanoi mediatilaisuudessa tiistaina.

Työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen vasta maaliskuuhun 2021 mennessä. Lintilän mielestä aikaa ei ole yhtään liikaa, vaikka kello tikittää ilmastotoimille.

– Budjettiin on (tulossa) valtavasti paineita verotulon pienentymistä. Sen takia kokonaispalapelin yhdessä pitäminen on vaikeaa ja vaatii aikaa. Sanotaan että seuraavat vuodet ovat vaikeita, hän muotoili.

Alkoholiveroja ei voida harmonisoida

Hallitus ei tälle vuodelle kiristänyt alkoholin verotusta, vaikka hallitusohjelmassa on sitouduttu korottamaan alkoholiveroa 50 miljoonan euron edestä hallituskauden aikana. Lintilä ei suoraan vastannut siihen, korotetaanko alkoholiveroa ensi vuoden budjetissa.

– Olen keskustellut Viron ja Latvian kollegoiden kanssa ja seuraavaan tapaamiseen kutsutaan myös Liettua mukaan. Se on selvä, että emme voi harmonisoida alkoholiveroja, mutta tärkeää on jo se, että suunnilleen tietäisimme, mitä naapurimaissa tapahtuu.

Lintilä kertoo saaneensa Latvialta ja Virolta epäviralliset lupaukset, että "ainakaan näillä kausilla ei tule tapahtumaan mitään merkittäviä muutoksia, ja aina kun jotain tapahtuu, informoidaan".

– Se on vähän kuin se polttoaineen alueellinen ero, että aina rajan takana on tärpätti halvempaa.

Lintilä avasi hallituksen verouudistussuunnitelmia medialle tiistaina. Isoin ongelma on hänen mukaansa se, että Suomeen ei tehdä investointeja. Energiaveron palautusjärjestelmän poistaminen ja sähköveron alentaminen EU:n minimitasolle ovat tässä mielessä Lintilän mielestä tärkeimpiä uudistuksia, joita hallitus on tekemässä.

Hallitusohjelmassa luvataan lisätä energiantuotannon päästöohjausta poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla II veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Uudistus toteutetaan hallitusohjelman mukaan kustannusneutraalisti siirtymäkauden kuluessa.

Lintilän mukaan energiaverotusta uudistavan työryhmän pitäisi saada työnsä valmiiksi ensi vuoden syyskuun alkuun, jolloin tulokset voidaan hyödyntää seuraavassa budjettiriihessä.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 14.50. Ekonomisti Aki Savolainen korjaa STT:lle Twitter-kirjoitustaan: tammi-lokakuussa tupakkaverolla on kerätty 140 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Hän kertoo kirjoittaneensa Twitterissä virheellisesti, että luku olisi lähes 100 miljoonaa.