Tupakointi kuluttaa paljon luonnonvaroja, kertoo WHO:n raportti

Tupakointi kuluttaa paljon luonnonvaroja, kertoo Maailman terveysjärjestön WHO:n raportti. Askin päivässä tupakoiva käyttää vuoden aikana lähes viisinkertaisesti enemmän vettä ja liki kaksinkertaisesti enemmän fossiilisia polttoaineita kuin globaalisti keskimääräinen punaisen lihan syöjä.

Jos ilmastonmuutosta halutaan todella estää, myös tupakkateollisuuden toimiin on puututtava, vaatii terveysjärjestö Suomen ASH. Järjestö muistuttaa, että maailmalla valmistetaan kuusi biljoonaa savuketta vuodessa.

Keskiviikkona vietetään maailman vuotuista ympäristöpäivää. Teemana on tällä kertaa ilmansaasteet.

"Syypää ei tupakoitsija vaan tupakkateollisuus"

Toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:sta sanoo, että tupakan tuotantoketjun jokainen vaihe edistää ilmastonmuutosta joko päästöinä tai käytettyjen materiaalien hiilijalanjälkinä.

– Esimerkiksi autoilun päästöistä puhutaan Suomessakin paljon, mutta tupakkateollisuuden päästöistä ei juuri lainkaan. Kuitenkin amerikkalaisen tupakkateollisuuden päästöt vastaavat lähes neljän miljoonan auton hiilidioksidipäästöjä, Hara sanoo tiedotteessa.

Tupakan tuotantoon tarvitaan vuosittain runsaat 30 miljoonaa tonnia vihreitä tupakan lehtiä, joita kuivatetaan polttamalla puuta ja hiiltä. Puun polttaminen aiheuttaa päästöjä, ja samalla menetetään hiilinieluina toimivia metsiä. Lisäksi maaperä happamoituu, makea vesi ja merivesi rehevöityvät sekä kiinteää jätettä syntyy tonneittain.

Hara korostaa, että tupakkateollisuuden luomasta ympäristöongelmasta ei pidä syyllistää tupakoitsijoita.

– Moni aloittaa tupakoinnin nuorena, vielä terveysvaikutuksista tietämättömänä tai piittaamattomana.

Tupakan tumppi on maailman yleisin roska, joka on myös ympäristömyrkky. Tumpeissa on esimerkiksi nikotiinia, arsenikkia ja raskasmetalleja, jotka päätyvät tumpin myötä ympäristöön, myös eläinten syömiksi.

– Suomalaiset ovat tarttuneet esimerkillisesti tupakan tumppien aiheuttamaan ympäristöhaittaan. Näyttäisi siltä, että tumppien keräystalkoita järjestetään yhä enemmän. Se on todella hienoa. Talkoiden saamalla huomiolla voi olla myös se merkitys, että tupakoitsijat huomaavat herkemmin pistää tumpit roskiin, Mervi Hara kiittää.