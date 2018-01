Turun Sanomat: Liberaalipuolueen puoluesihteeri väittää Laura Huhtasaaren gradun sisältävän plagiointia, perussuomalaisten äänenkannattaja tyrmää väitteet

Liiberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen väittää blogissaan, että presidenttiehdokas Laura Huhtasaari olisi kopioinut graduunsa osia muiden teksteistä. Asiasta uutisoi Turun Sanomat.

Tiainen julkaisi tiistaina blogitekstin, jossa esitellään useita plagioiduksi väitettyjä tekstikohtia Huhtasaaren vuonna 2003 tekemästä pro gradu -työstä.

Tiainen kertoo Turun Sanomien jutussa tutkineensa Huhtasaaren gradua samoilla menetelmillä kuin yliopistot nykyisin tarkistavat opiskelijoiden graduja. Monilla yliopistoilla on nykyisin käytössä tarkistusohjelmia plagiaattien varalta.

– Minun mielestäni on ilmiselvää, että tässä on kyse plagioinnista. Pidän tätä yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana, koska kyse on presidenttiehdokkaasta, Tiainen kommentoi Turun Sanomille.

Perussuomalaisten äänenkannattaja Suomen Uutiset tyrmäsi tiistaina Tiaisen väitteet uutisankaksi. Suomen uutisten verkkolehden mukaan Huhtasaari on merkinnyt asianmukaisesti lähdeviitteet graduunsa.

Turun Sanomat ei tavoittanut Huhtasaarta tai hänen kampanjaväkeään.

Huhtasaaren gradu on valmistunut syksyllä 2003. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma on tehty Jyväskylän yliopiston Kokkolan sivutoimipisteessä. Gradun otsikko on Kulttuuriset käytännöt monikulttuurisessa perusopetusryhmässä.