Turun arvokuljetusryöstön yritys uudelleen aktiiviseen tutkintaan – poliisia kohti konetuliaseella ampuneet ryöstäjät onnistuivat pakenemaan vuonna 2002

Poliisi on ottanut uudelleen aktiiviseen tutkintaan vuosia sitten tapahtuneen Turun arvokuljetusryöstön yrityksen. Neljä tai viisi naamioitunutta ja konetuliasein varustautunutta ihmistä yritti elokuussa 2002 keskellä päivää murtautua arvokuljetusautoon Vanhan Tampereentien Prisman pihalla.

Ryöstäjät tunkeutuivat kulmahiomakoneen avulla pihalla olleeseen lukittuun mutta vartioimattomaan rahankuljetusautoon. Työskentely auton kimpussa kesti muutamia minuutteja. Tällöin kolme suomea puhunutta haalaripukuista miestä hätisteli konepistooleilla Prisman asiakkaita kauemmas ryöstökohteena olleesta autosta.

Joku Prisman asiakas hälytti poliisin, jonka lähin partioauto lähti paikalle.

Samaan aikaan ryöstäjät olivat jostakin syystä jättäneet toimensa kesken ja lähteneet pakoon aikaisemmin Helsingistä varastetulla Chevrolet Chevy Van -pakettiautolla.

Miehet tulivat poliisiautoa vastaan, ja poliisi tunnisti ryöstöauton, koska sen kuljettajalla oli edelleen naamari kasvoillaan.

Pakomatkallaan epäillyt ampuivat poliisia kohti ja levittivät tielle ajoesteitä tai piikkejä. Poliisi menetti näköyhteyden pakoautoon ja Chevrolet löytyi myöhemmin palaneena pururadalta. Tekijät olivat paenneet paikalta.

Poliisi tutkii juttua törkeän ryöstön yrityksenä. Poliiseja päin ampumista tutkitaan kahtena murhan yrityksenä.

Tutkinnanjohtaja: Ryöstäjät eivät olleet amatöörejä

Uudelleen avatun tutkinnan tutkinnanjohtaja Aki Lahtinen sanoo STT:lle, että poliisilla ei ole mitään uutta tietoa tapauksesta.

– Juttu on ollut hyvin poikkeuksellinen. Ennen kuin törkeän ryöstön yritys vanhenee 20 vuodessa, niin kyllähän poliisin pitää sitä yrittää selvittää. Poliisi aina palaa näihin vanhoihin juttuihin.

Poliisi toivoo saavansa vinkkejä.

– Toivomme, että yleisöllä olisi jotain, millä pääsisimme eteenpäin. Siinä on neljä tai viisi ryöstäjää ollut paikalla, todennäköisesti siitä tietää vielä paljon isompi joukko.

Lahtisen mukaan epäillyistä ei ole poliiseilla mitään käsitystä. Se on Lahtisen mukaan selvää, että ryöstäjät eivät ole olleet amatöörejä.

– Se on vaatinut yhteistyötä, organisoitumista, välineitä. Teko on suunniteltu, pakoa on suunniteltu. Tekotapa vaatii erityisosaamista.

Lahtinen ei kommentoi uusia keinoja, joita tutkinnassa nyt käytetään. Tutkintaan on Lahtisen mukaan annettu "riittävä" määrä resursseja.

– Me pyrimme ratkaisemaan tämän jutun, Lahtinen toteaa.

Lounais-Suomen poliisi pyytää ryöstöyrityksestä jotain tietäviä ottamaan yhteyttä sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 449 142.

Poliisi vuonna 2002: Tällaista tutkitaan periaatteessa 10 vuotta

Poliisi piti vuonna 2002 ryöstöyritystä erittäin törkeänä ja suunnitelmallisena rikoksena, jossa on samoja piirteitä kuin Ruotsissa Arlandan lentokentällä samana vuonna tapahtuneessa raha-auton ryöstössä.

Ryöstöyrityksen alkuperäinen tutkinnanjohtaja komisario Veikko Koiranen arvioi vuonna 2002, että jutun selvittäminen saattaa kestää pitkäänkin.

–Tällaista ryöstöä tutkitaan periaatteessa 10 vuoden ajan.

Koiranen sanoi, että poliisi epäonnistui ensimmäisessä vaiheessa, kun ryöstäjiä ei saatu verekseltään kiinni.

–Toisaalta tapahtumassa on kyllä myönteisiäkin puolia. Ryöstöhän ei onnistunut. Miehet jäivät ilman rahoja, vaikka operaatio oli hyvin valmisteltu yksityiskohtia myöten. Saalista ei voitukaan poimia kuin marjaa.