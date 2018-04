Turun iskussa haavoittunut Hassan Zubier pettyi median toimintaan

Turun joukkopuukotuksen ensimmäistä uhria auttanut ja pysyvästi vammautunut Ruotsissa asuva britti Hassan Zubier pettyi median ja käräjäoikeuden toimintaan. Viimeinen pisara hänelle oli, kun oikeus päätti tänään, että media voi kuvata tapahtumia myös huomisen istunnon aluksi.

Puukottajan kuuleminen keskeytyi tänään, kun hän ei suostunut istumaan syytetyn penkille eikä seisomaan, vaan halusi istua lattialla. Tuomari ei suostunut tähän ja mies vietiin ulos salista. Huomenna hänen kuulemistaan yritetään jatkaa.

Ainakin yksi tiedotusväline oli erikseen pyytänyt kuvauslupaa myös huomiselle, sillä heidän kuvaajansa ei päässyt paikalle maanantaina.

– On ihmisiä, jotka ovat haavoittuneet ja kaksi ihmistä on kuollut. Minun ja muiden uhrien täytyy elää tämän asian kanssa. Mediassa muistutetaan joka päivä, mitä tapahtui. Ymmärrän, että asiasta täytyy kertoa, mutta median pitäisi osoittaa kunnioitusta. Joka kerta, kun media näyttää hänen kuvansa, tehdään niin kuin hän haluaa, Zubier sanoi turkulaisessa hotellissa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa media rakentaa puukottajasta julkkista, sillä tänään paikalla oli paljon enemmän toimittajia kuin uhrien kuulemisissa. Näin olikin, mutta käytännössä kaikilla suurimmilla tiedotusvälineillä oli edustus myös uhrien kuulemisessa.

– Toivon, että media, joka kysyi uutta kuvauslupaa, vetäisi sen pois uhrien kunnioittamiseksi. Miksi medialla täytyy olla kolme päivää aikaa kuvata häntä. Mielestäni se on häpeällistä, Zubier sanoi.

Zubier haluaa itse olla paikalla

Zubier kertoo, että hän haluaa itse olla paikalla oikeudenkäynnissä, sillä hän haluaa puukottajan näkevän joka päivä, mitä hän on saanut aikaan.

– Haluan, että hän näkee joka päivä sen, mitä hän on tehnyt.

Puukottajan kohtaaminen joka päivä ei ole kuitenkaan helppoa.

– Hän ei näytä katumusta eikä kunnioitusta uhreja kohtaan. Hän on nauranut, kun on käyty läpi vammoja ja nauroi tänäänkin, kun kertoi tapahtumista. Se on minulle kaikkein vaikeinta.

Zubier toteaa, että hänelle on kuitenkin tärkeää, että oikeutta käydään ja se tapahtuu läpinäkyvästi.

– Me annamme hänelle reilun oikeudenkäynnin. Me näytämme hänelle, miten toimitaan demokratiassa ja mikä on meille tärkeää. Hän haluaisi viedä sen pois.