Turun oikeudenkäynnissä kuullaan vuoden pakolaismiestä – auttoi kahta ja potki veitsen pois joukkopuukottajan läheltä

Turun joukkopuukotusoikeudekäynnissä kuullaan keskiviikkona muun muassa vuoden pakolaismiestä Ahmad Hosseinia .

Hosseini palkittiin eilen vuoden pakolaismieheksi muista syistä, mutta hän myös sattui paikalle Turun keskustaan viime elokuussa joukkopuukotuksen aikaan. Hän lähti ajamaan puukottajaa takaa ja yritti pysäyttää tämän.

Hosseini auttoi kahta puukotuksen uhria ja potkaisi puukottajan veitsen kauemmas, kun poliisi otti puukottajan kiinni.

Afganistanista turvattomuuden takia lähtenyt Hosseini tuli Suomeen vuonna 2015. Hän toimii oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ajavassa We see you -ryhmässä ja on ollut järjestämässä rasismin vastaista toimintaa Turussa.

STT haastatteli tiistaina Husseinia palkinnon vuoksi. Hän sanoi, että haluaisi jättää jo elokuun tapahtumat taakseen. Tänään Hosseini kuitenkin kertoo tapahtumista Turun vankilassa järjestetyssä oikeusistunnossa.

Useita lähietäisyydeltä todistaneita kuultavana

Syytetty A bderrahman Bouanane juoksi yhteensä 465 metriä Kauppatorilta Puutorille ja vahingoitti kuolettavasti kahta naista sekä haavoitti kuutta naista ja kahta auttamaan tullutta miestä.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

Hosseinin lisäksi kuultavana on keskiviikkona muun muassa toinen takaa-ajaja, parturireissulla auttajaksi päätynyt mies sekä autosta poliisien väliintulon nähnyt todistaja.