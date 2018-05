Turun parkkimittareista kähvellettiin kaupungin mukaan kolikoita 1,6 miljoonan edestä – kymmenelle nousi syytteet

Kymmenen ihmistä on saanut syytteen Turun parkkimittareiden ryöväämisestä. Turun kaupungin arvion mukaan kolikoita on viety vuosien varrella yhteensä yli 1,6 miljoonan euron edestä, kertoo syyttäjä tiedotteessaan.

Osa syytetyistä on syyttäjän mukaan vienyt kolikoita työskennellessään parkkimittareiden rahastajina. Osassa teoista on ollut mukana ulkopuolinen henkilö. Seitsemän muuta taas on syyttäjän mukaan osallistunut kolikoiden kätkemiseen, vaihtamiseen ja varojen käyttämiseen.

Syytteet nousivat törkeistä kavalluksista, törkeästä varkaudesta, kätkemisrikoksista ja törkeistä rahanpesuista.