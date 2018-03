Turun puukkoiskusta pyörätuoliin joutunut mies vaatii 100 000 euron korvauksia – yritti auttaa toista kuolonuhreista

Turun puukkoiskun uhrit ja heidän läheisensä vaativat oikeudessa noin 600 000 euron kärsimyskorvauksia. Lisäksi useat heistä vaativat kymmenientuhansien eurojen korvauksia erilaisista pysyvistä ja tilapäisistä haitoista.

Suurimpia yksittäisiä korvauksia vaatii mies, joka yritti auttaa puukotuksen uhriksi joutunutta naista ja sai itse niin pahat vammat, että on loppuikänsä pyörätuolissa.

Tukholmalainen ensihoitajana työskentelevä mies yritti antaa toiselle naisuhreista ensiapua, jolloin puukottaja syyttäjän mukaan iski miestä useita kertoja ylävartaloon. Veitseniskusta kaularankaan miehelle koitui selkäydinvamma.

Mies vaatii pysyvästä haitasta korvaukseksi 100 000 euroa. Lisäksi hän vaatii korvauksia muun muassa ansionmenetyksestä.

Miestä ja kahta muuta uhria edustava oikeustieteen tohtori Ari Huhtamäki kertoo, että hänen päämiehensä on edelleen pyörätuolissa. Huhtamäen mukaan mieheltä meni iskussa ammatti.

– Hän on henkilö, joka oli ensihoitaja ja ambulanssinkuljettaja ja kriisiin tottunut ihminen. Kyllä se on häntä masentanut, kohtalo on kova. Hän on invalidi, Huhtamäki kertoi medialle ennen valmisteluistunnon alkua.

Mies saa sairauskorvausta Ruotsista mutta vaatii korvattavaksi palkan ja sairaskorvauksen erotusta.

Miehellä on pieni lapsi. Hänen avovaimonsakin haavoittui samassa iskussa. Nainen yritti auttaa puolisoaan, jolloin syyttäjän mukaan puukottaja lähti juoksemaan naisen perään ja iski häntä veitsellä käsivarteen.