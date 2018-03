Turun puukottaja syyttää manifestissaan länttä sodan julistamisesta muslimeja vastaan – teksti oli poliisin mukaan suurelta osin kopio Youtube-saarnasta

Turun puukottaja ylistää islamin jumalaa ja puhuu muslimeihin kohdistuneista rikoksista manifestissa, jonka hän kirjoitti ja kuvasi ennen puukotuksia viime elokuussa.

– Uskovaiset, täyttäkää tarkoin velvollisuutenne jumalaa kohtaan ja puhukaa totuuden sanoja, jotta hän sallisi töidenne onnistua ja antaisi anteeksi hairahduksenne; jokainen, joka tottelee jumalaa ja hänen sananjulistajaansa, saavuttaa varmasti suuren onnen, Abderrahman Bouananen manifestissa sanotaan.

Manifesti on julkaistu suomeksi käännettynä tänään julki tulleessa poliisin esitutkintapöytäkirjassa. Manifesti löytyi yhden puukotetun vierestä Lacoste-merkkisestä laukusta. Se oli poliisin mukaan kirjoitettu ruskeaan vihkoon neljälle aukeamalle arabiaksi.

Hetki ennen puukotuksia mies myös kuvasi Turun Brahenpuistossa videon itsestään lukemassa manifestia. Hän kertoi poliisille ladanneensa videon kolmeen tai neljään Telegram-viestipalvelun keskusteluryhmään, jotta tieto hänen suorittamastaan iskusta leviäisi ja päätyisi Isisin tietoisuuteen.

Poliisin mukaan suuri osa manifestista oli kopioitu erään imaamin saarnasta, jota Bouanane oli katsellut Youtubesta.

Manifestissa puukottaja puhuu Syyrian pommituksista

Manifestissa puhutaan muslimeihin kohdistuneista rikoksista ja siitä, kuinka kaikki ovat liittoutuneet islamilaista valtiota vastaan.

– Islamilainen valtio on perustettu jumalan laille, ja sitä vastaan ovat liittoutuneet juutalaiset, tulta palvovat, kristityt, arabit sekä ei-arabit.

Tekstissä Bouanane viittaa muun muassa Syyrian ja Afganistanin pommituksiin.

– Emmekö ole nähneet, miten Nato pommittaa lentokoneellaan Irakia, Syyriaa ja Afganistania? Emmekö ole nähneet, miten muslimioppineet heitetään vankiloihin julmien hallitsijoiden toimesta? Emmekö ole nähneet, miten muslimit Burmassa, Kashmirissa ja Keski-Afrikassa tapetaan, teurastetaan ja poltetaan eläviltä?

"Kiusaus on vakavampi kuin tappaminen!"

Manifestissa kirjoitetaan nykypäivänä vallitsevasta "katkerasta ja intellektuellista" sodasta islamia vastaan. Tekstin mukaan lännen julistama sota iskee eniten naisiin.

– He tekevät parhaansa tehdäkseen musliminaisesta alastoman. Lännessä ajatellaan niqabia (huntu, jossa on pieni aukko silmille) takapajuisena ja sektaarisena asiana. He pyrkivät iskeä islamilaiseen ummaan (muslimiyhteisöön) sisältä päin.

Bouanane sanoo nähneensä Suomessa joidenkin polttaneen Koraanin.

– Kiitos kuuluu jumalalle, eikä aggressiota ketään vastaan paitsi epäoikeudenmukaisia vastaan.

Manifestin mukaan profeetta Muhammed on käskenyt muslimeja taistelemaan vääräuskoisia vastaan. Ne, jotka eivät taistele tai harkitse taistelemista, kuolevat Muhammedin mukaan tekopyhinä, manifestissa sanotaan.

– Kiusaus! Kiusaus on vakavampi kuin tappaminen! Turvaudun Jumalaan paholaisesta. Profeetta Muhammad sanoo: Jossain vaiheessa muut kansat käyvät teidän kimppuun ja syövät teidät kuten mato syö ruokansa.