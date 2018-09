Turun saaristosta löytyneitä käteisvaroja lasketaan yhä – puoli miljoonaa euroa on löydöksistä suurin

Turun saaristosta löytyneiden käteisvarojen lopullinen määrä ei ole vielä toistaiseksi selvillä, kertoo KRP. Aiemmin esillä ollut puolen miljoonan euron summa oli yhdestä etsintäkohteesta tehty löytö, minkä lisäksi myös muista kohteista on löytynyt käteistä rahaa.

Puolen miljoonan rahalöytö oli summista ainoana niin suuri, että se täytyi viedä erikseen laskettavaksi.

– Sitä ei haluttu ryhtyä käsin laskemaan, kertoo tutkinnanjohtaja Tomi Taskila.

Muut käteislöydöt ovat keskusrikospoliisin mukaan vähäisempiä.

Poliisi teki viikonloppuna Turun saaristossa etsintöjä 17 kohteessa lukuisten poliisien ja muiden viranomaisten voimin. Jutussa vaaditaan vangittavaksi virolaista ja venäläistä miestä epäiltyinä muun muassa törkeästä rahanpesusta.

Toinen vangittavaksi vaadituista on Airiston Helmi -yhtiön entinen hallituksen jäsen, ja myös toinen mies kytkeytyy yhtiöön muun muassa puhelinliittymän omistuksen perusteella. Tutkinta ulottuu Airiston Helmen lisäksi myös toiseen sen kyljessä olevaan yhtiöön, mistä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Tutkinnanjohtaja Taskila pitää mahdollisena, että tutkinta laajenee yhä muihin yhtiöihin. Taskila pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että epäilyt törkeästä rahanpesusta laajenisivat ainakaan toistaiseksi.

– Kuulemme rakennusfirmoja ja niiden edustajia, mutta emme niitäkään rikoksesta epäiltynä. Mutta niiden edustajat tullaan varmasti jatkossa kuulemaan, kun rakennusalan pimeän työvoiman käyttämistä näissä kohteissa selvitellään.

Airiston Helmi on ostanut vajaan neljän miljoonan edestä kiinteistöjä Turun saaristosta vuosina 2007–2014. Kiinteistöjä omistaa samoilta alueilta myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana pitkään toiminut mies, joka on ostanut yhtiöltä kohteita ainakin vajaan 5,5 miljoonan euron edestä. Puheenjohtajana toimineella vuonna 1964 syntyneellä miehellä on Maltan kansalaisuus, ja hän on puheenjohtajuutensa lisäksi omistanut yhtiötä vuosien varrella.

Korjattu klo 8.30: Virolaista ja venäläistä miestä ei ole vangittu, vaan vaaditaan tänään vangittavaksi.