Turun seudulla kaahannut pakettiautoilija vangittiin, poliisin mukaan 19 ihmistä joutui vakavaan vaaraan

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut pakettiauton kuljettajan, joka poliisin mukaan kaahasi ainakin Naantalissa vajaat kaksi viikkoa sitten. Poliisin tiedossa on kaikkiaan 19 vakavaan vaaraan joutunutta ihmistä, joista neljä on lapsia.

– Osallisia autoja on kaikkiaan 11, joista useimmat ovat vaurioituneet, Lounais-Suomen poliisi kertoi tiedotteessaan keskiviikkona.

Satakunnassa asuva noin 40-vuotias mies aiheutti poliisin mukaan useita kolareita ja vakavia vaaratilanteita 10. heinäkuuta. Mies ajoi ylinopeutta muun muassa Rymättyläntiellä, ohitti muita autoilijoita vastaantulijoista piittaamatta ja aiheutti useita kolareita, poliisi kertoo. Lopulta hän törmäsi Naantalissa vastaan tulleisiin kolmeen henkilöautoon, joissa oli yhteensä kahdeksan ihmistä. Heistä yksi loukkaantui vakavasti.

Vakava vaaratilanne syntyi muun muassa Särkänsalmen sillalla ja Kuparivuoren tunnelissa Naantalissa.

Poliisi yritti pysäyttää pakettiauton piikkimaton avulla, mutta kuljettaja kiersi maton pientareen kautta ja jatkoi vielä matkaansa.

Mies vangittiin epäiltynä tapon yrityksestä ja kahdeksasta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.