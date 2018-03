Turussa kadoksissa muistisairas vanhus

Turussa etsitään kadoksissa oleva muistisairasta vanhusta. 81-vuotias nainen katosi seurueestaan pääkirjastossa tiistaina kello 16:n aikaan.

Kadonnut on harmaatukkainen ja noin 170 senttiä pitkä. Hän on pukeutunut vihertävään kevytuntuvatakkiin ja mustiin housuihin. Naisella on mahdollisesti päässään baskeri.

Etsittävään liittyvät havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.