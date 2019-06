Turussa roihuaa rajusti savuttava jätekasa, poliisi kehottaa välttämään aluetta

Turun Topinojan jätekeskuksessa palaa suurikokoinen jätekasa, kerrotaan Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Palon kerrotaan olevan hallussa, mutta jätekasan suuren koon vuoksi sammutustyöt kestävät loppupäivän.

– Tilanne on hallussa ja leviäminen hyvin estetty. Tämä on iso jätekasa, noin 200 metriä pitkä, 100 metriä leveä ja kymmenen metriä korkea. Sammuttaminen tulee kestämään varmasti iltaan, ellei kauemminkin, kertoo päivystävä palopäällikkö Mika Viljanen.

Länsi-Suomen poliisi kehottaa Twitterissä erityisesti autoilijoita välttämään aluetta, jotta pelastuslaitoksella olisi tilaa operoida alueella.

Poliisi kertoo myös poistaneensa paikalta dronen eli lennokin lennättäjän, jonka katsottiin häirinneen sammutustöitä. Paloalue on lähellä Turun lentoasemaa, ja viranomaisilla on palopaikalla omaa lentotoimintaa. Poliisin mukaan alueella on tehty havaintoja useammastakin kamerakopterista, ja drone-lennättäjät on määrätty ohjaamaan laitteensa välittömästi laskuun.

Päivystävän palopäällikön mukaan drone-lennättäjien poistaminen oli varotoimenpide.

– Hyödynnettiin myös Rajavartiolaitoksen helikopteria sammuttamisessa, joten siinä olisi voinut olla mahdollisesti vaaratilanteita. Lennättäminen ei jatkunut alkua pidemmälle, Viljanen sanoo.

Sammutustöiden tukena on käytetty myös poliisin drone-kameralennokkia.

Sammutustöiden ja turvallisuuden vuoksi poliisi on eristänyt aluetta. Liikenne alueelle katkaistiin Ravurinkadulta, Riimukadulta ja Silakadulta.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta maastopalosta puoli kymmenen jälkeen aamulla. Sammutustöihin osallistuu noin 50 sammuttajaa ja tusina pelastuslaitoksen yksikköä.

Turun Sanomiin yhteyttä ottaneiden silminnäkijöiden mukaan tulipalo savutta voimakkaasti ja sen synnyttämä savupatsas näkyy kaupungissa kauaksi.