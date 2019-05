Turvallisuusalan virkamiesliitot: Poliisien, tullivirkailijoiden, rajavartijoiden ja sotilaiden matkustaminen EU-puheenjohtajuuskauden kokouksia turvaamaan on työaikaa

Poliisien, tullivirkailijoiden, rajavartijoiden ja sotilaiden matkustaminen EU-puheenjohtajuuskauden kokouksia turvaamaan on katsottava työajaksi, vaativat turvallisuusalan virkamiesliitot. Liittojen mukaan Helsinkiin keskitettyjä kokouksia saapuu turvaamaan satoja turvallisuusalan virkamiehiä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ajoneuvoineen, kalustoineen ja tarvikkeineen.

Turvallisuusalan virkamiesliitot ovat huolissaan työnantajapuolen tulkinnasta, jonka mukaan työkomennukselle matkustamista ei tässä tilanteessa pidettäisi työsuorituksena.

Liittojen tulkinnan mukaan työsuorituksena on pidettävä aikaa, jolloin virkamiehellä on muun muassa virkapuku, voimankäyttövälineitä ja kun hän on työnantajan käytettävissä.

– Käytännössä muualta Suomesta Helsinkiin komennettavat poliisimiehet pakkaisivat virkavarusteet, mukaan lukien aseet, tukiaseet ja suojavarusteet virka-autoon ja matkustaisivat Helsinkiin. Työnantajan näkemyksen mukaan ajoon käytetty aika olisi työaikaa ainoastaan kuljettajalle, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

Valtion työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan matka-aika voidaan lukea työajaksi, jos sitä pidetään varsinaisena työsuorituksena. Työnantaja eli esimerkiksi Poliisihallitus arvioi, onko kyseessä työsuoritus.

Virkamiesliittojen mukaan työnantajan tulkinta on ongelmallinen yksittäisen virkamiehen oikeusturvan kannalta.

– Mikä mahtaa olla suuren yleisön reaktio, jos viranomaisen tunnuksellinen auto ajaa onnettomuuspaikan ohi pysähtymättä? Poliisimiehillä on toimivalta koko maassa sekä lakiin perustuva velvollisuus puuttua yhteiskunnan häiriötilanteisiin sellaisia havaitessaan, oli hän sitten työssä tai vapaalla, eikä tätä velvollisuutta tulisi keinotekoisesti ryhtyä kiertämään, Rinne sanoo.