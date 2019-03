Turvapaikkadokumentin ohjaaja uskoo, että elokuva nähdään keväällä – Ylen mukaan julkaisupäätöstä ei ole vielä tehty

Dokumenttielokuva Seinäjoen arabikevät nähdään vielä Ylellä, uskoo elokuvan ohjaaja Matti Reinikka.

Reinikan mukaan elokuvan esityspäiväksi on tällä hetkellä suunniteltu 9. toukokuuta. Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista kertovan elokuvan tuore leikkausversio on Ylen arvioitavana. Yle päättää arvioinnin jälkeen, esittääkö se elokuvan vai ei.

Tilaaja Erkki Astala Ylestä kertoo, että kyseessä on vasta yksi suunnitelluista esityspäivistä, eikä lopullista esityspäivämäärää vielä ole.

– Niin kuin kaikkien sisältöjen kohdalla, lopullinen julkaisupäätös voidaan tehdä vasta, kun sisältö on hyväksytty, Astala kertoo.

Rahoittajat: emme ole hyväksyneet elokuvan sisältöä

Elokuva nousi huomion kohteeksi, kun Suomen elokuvasäätiö perui dokumentin perjantaisen lehdistötilaisuuden järjestämisen tiloissaan. Näytös järjestettiin lopulta Hotelli Arthurin kokoustiloissa Helsingin Kaisaniemessä.

Dokumentin rahoittajina toimineet Suomen elokuvasäätiö, Yleisradio, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK) ja Kirkon mediasäätiö julkaisivat perjantaina yhteisen kannanoton, jonka mukaan ne eivät ole hyväksyneet elokuvan sisältöä.

Reinikka kiinnittää huomiota tiedotteen sanoihin, jonka mukaan rahoittajat eivät "tähän mennessä" hyväksyneet "elokuvan leikkausversiota".

– Tässä ei sanota, etteivät he hyväksyisi elokuvaa. Itse tulkitsen tämän niin, että elokuva on yhä arvioinnissa, hän sanoo.

Erkki Astala vahvistaa, että tuoreinta leikkausversiota ei ole vielä arvioitu.

Ohjaaja ja rahoittajat eri mieltä "painotuksista"

Matti Reinikka on toimittanut syksyn aikana elokuvasta Ylelle useita leikkausversioita, joita Yle ei ole hyväksynyt esitettäväksi. Ohjaajan mukaan erimielisyyksissä on kyse pikkuasioista, jotka koskevat kolmea–neljää kohtausta. Reinikka arvioi, että yksi ongelmakohdista on kohtaus, jossa ruotsalainen somalinainen, entinen muslimi Mona Walter pitää islam-kriittisen puheen.

– Elokuva on tehty täysin käsikirjoituksen mukaan. Tässä on pieniä painotusjuttuja, Reinikka toteaa.

Rahoittajat puolestaan totesivat kannanotossaan, että elokuva sisältää painotuksia ja elementtejä, jotka olennaisesti muuttavat sen alkuperäistä suunnitelmaa. Yleisradion Astala ei lähde erittelemään, kuinka montaa kohtauksia erimielisyydet koskevat.

– En osaa arvioida sitä, miten Reinikka asian tulkitsee. Painotuksetkin voivat tarkoittaa siinä määrin oleellista poikkeamista sovitusta, että Yle ei voi hyväksyä tulosta, Astala toteaa STT:lle.

Yle pyrkii yhä julkaisemaan elokuvan

Yleisradio ei ole vielä hylännyt elokuvaa. Astalan mukaan Ylen lähtökohta on yhä se, että osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen, jotta elokuva voidaan julkaista.

– Ylen näkökulmasta prosessi on vielä kesken. Elokuva ei ole Ylen näkökulmasta valmis, ja me jatkamme sen arviointia ja keskustelua tuottajan kanssa, Astala kertoo.

Kun Reinikalta kysyy, mitä mieltä hän on elokuvaa ympäröivästä kohusta, hän kohauttaa hartioitaan.

– Se on yhden päivän kestänyt. Olen lähinnä keskittynyt siihen, että saadaan lehdistönäytös järjestettyä. Ehkä se analyysi tulee myöhemmin.