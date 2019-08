Turve menoa, sanovat IPCC:n maankäyttöraportti ja jyväskyläläistutkijat – jopa 40 prosentille Jyväskylän energiamäärästä pitäisi keksiä uusi tuotantotapa

Jyväskylän energiantuotanto muuttuu merkittävästi, mikäli kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n julkaiseman maankäytön raportin ja tutkijoiden ehdotukset toteutuvat tulevaisuudessa.

IPCC:n elokuun alkupuolella julkaisemassa raportissa maankäytön todetaan olevan todellisen muutoksen tarpeessa, jos ilmastonmuutosta halutaan hillitä.

Pidemmän ajan keinoihin kuuluu esimerkiksi metsittäminen, kun taas paljon hiiltä sitovien ekosysteemien suojelun vaikutukset olisivat välittömiä. Näitä ympäristöjä ovat esimerkiksi turvemaat, joista tuotetaan jopa 40 prosenttia Jyväskylässä käytetystä energiasta yleensä polttamalla.

Raportissa huomautetaan maankäytön ilmastotoimissa olevan alueellisia eroja, mitä korostaa myös Jyväskylän yliopiston akatemiatutkija ja Suomen IPCC-työryhmän varajäsen Tarmo Ketola. Suomen osalta raportti kohdistaa katseet turpeeseen.

– Se tulee vaikuttamaan erityisesti Jyväskylän energiapolitiikkaan ja maakunnissa turpeen noston vähenemiseen, Ketola toteaa.

IPCC on vuonna 1988 perustettu hallitustenvälinen ilmastopaneeli, joka tarjoaa tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista, riskeistä ja sopeutumis- sekä hillitsemiskeinoista.

Ketola sekä Jyväskylän yliopiston ekologian professori ja Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho eivät näe turpeelle tulevaisuutta energiankäyttömuotona.

– Se on muutenkin Suomen häpeätahra. Puhutaan kumminkin jopa kivihiiltä pahemmasta tuotteesta. Toki se on kotimaista ja sitä perustellaan esimerkiksi huoltovarmuudella, mutta emme pääse pakoon sitä, että se on ilmaston kannalta hankala, Ketola sanoo.

Lisäksi Kotiaho nostaa esiin turvemaiden raivauksen peltoviljelystä ylijäävän lannan sijoituspaikaksi, mitä hän pitää ”hölmöläisen hommana”.

– Siitä syntyy ilmastopäästöjä, ja lanta on kuitenkin raaka-aine, jota voisi hyödyntää monella tavalla. Siitä voitaisiin tehdä biokaasua, ottaa ravinteet talteen, tehdä lannoitteita ja käyttää järkevästi.

Kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään Suomessa toukokuussa 2029.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmassa todetaan myös turpeen pääasiallisen energiankäytön päättyvän nykyennusteiden mukaan 2030-luvulla päästöoikeuden kallistumisen takia.

Ketola näkee muun kuin polttamisen olevan kaukolämmön tuotannossa hankalaa. Suomen yleisimmästä lämmitysmuodosta katettiin 23 prosenttia kivihiilellä ja 14 turpeella vuonna 2018.

Ketola odottaa mielenkiinnolla, mitä Helsingissä tehdään pyrittäessä eroon kivihiilestä, jolla energiayhtiö Helen tuottaa vielä yli puolet kaukolämmöstään.

– Epäilen, että joissain paikoissa vaje korvautuu puun poltolla, joka on ilmastomielessä huonoin puunkäyttömuoto.

Kotiaho haluaisi turpeelle yhtä nopean energiakäyttökiellon kuin kivihiilellekin. Korvaavia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja on hänen mukaansa jo olemassa.

– Meillä on jo olemassa teknologioita, joilla saamme energiaa ilman biomassan polttoa, mutta emme ole niihin perinteisesti satsanneet. Se on poliittinen valinta.

Kotiaho ymmärtää näkökannan, jossa globaalissa mittakaavassa piskuisen Suomen vaikutusta ilmastohaitoissa kyseenalaistetaan, mutta korostaa jokaisen pienenkin teon ja esimerkin tärkeyttä.

– Jos vaikutamme EU:ssa ja kansainvälisissä sopimuksissa asioihin, joille olemme itse tehneet jotain, meillä on paljon parempi selkänoja vaatia myös muita tekoihin.