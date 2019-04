Turvesoilta lorisee liikaa fosforia – 10 suolle haettu ympäristölupaan höllennyksiä, osalle jo myönnettykin

Moni turvetuotantoalue Suomessa lorottelee alapuolisiin vesistöihin fosforia enemmän kuin ympäristölupien ehdot sallisivat.

Esimerkiksi Keski-Suomessa Vapo on hakenut viime vuosina 10 turvetuotantoalueelle ympäristölupaehtojen muutosta aluehallintovirastolta. Vapon lakimies Martti Patrikainen kertoo, että suurin osa muutoshakemuksista koskee nimen omaan keskisuomalaisia turvetuotantoalueita.

– Lisäksi puolenkymmentä on Varsinais-Suomesta, Patrikainen sanoo.

Ylitarkastaja Toni Roiha Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että useissa tapauksissa turvesoilta on vaadittu ympäristöluvassa fosforin osalta 50 prosentin puhdistustehoa eli sitä, että pintavalutuskentältä poistuvasta vedessä olisi noin puolet vähemmän fosforia sekä kiintoainetta ja noin 20 prosenttia vähemmän typpeä kuin sinne tulevassa vedessä.

Moni turvetuotantoalue ei tähän kuitenkaan ole päässyt varsinkaan fosforin osalta.

Patrikaisen mukaan erityisesti silloin, kun tuotantoalueen kuivatusvesi on jo puhdistukseen johdettaessa vähäravinteista, fosforin puhdistustehovaatimus on kohtuuton, ja teho jää jopa monta kymmentä prosenttia alle vaaditun. Hänen mielestään tämä ei kuitenkaan johda heikkoon lähtevän veden laatuun.

Kun kaikki ympäristölupien ja ely-keskuksen vaatimat vesiensuojelurakenteiden parantamistoimenpiteet on tehty, mutta puhdistustehorajaan ei silti ylletä, ainaksi keinoksi jää hakea muutosta ympäristölupaan.

– Toiminnanharjoittajien kanssa on päädytty siihen, että he laittavat hakemuksen itse lupamääräysten muuttamiseksi vireille aluehallintovirastoon, Roiha sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri on tehnyt muistutuksia ja vastustanut lupaehtojen muutoksia aina kun se on huomannut uuden hakemuksen.

– Vastustamme sitä, että ympäristölupaehtoja heikennetään. Toiminnanharjoittaja pyrkii vain säästämään, että sen ei tarvitsisi laittaa rahaa kiinni vesiensuojelurakenteisiin, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Juhani Paavola huomauttaa.

Hänen mielestään sellainen turvetuotantoalue, joka ei pääse päästötavoitteisiinsa pitäisi sulkea, eikä muuttaa ympäristölupaa.

Mutta mitä fosforipäästöjen ylittyminen sitten vaikuttaa vesistöihin? Ely-keskuksen Roihan mukaan rehevöitymistä näkyy sitä todennäköisemmin, mitä suurempi turvetuotantoalue ja mitä pienempi vastaanottava vesistö on kyseessä.

– Ojittaminen ei koskaan paranna alapuolisten järvien tilaa. Turvetuotantoalueiden ravinnekuormituksella ei useinkaan ole suurta vaikutusta isojen järvien ravinnepitoisuuksiin, mutta esimerkiksi pienissä latvajärvissä on mahdollista nähdä jonkin asteista ravinnepitoisuuden nousua, Roiha sanoo.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ristiriita lupaehtojen ja todellisuuden välillä on pyritty ratkaisemaan esimerkiksi niin, että puhdistustehoprosentin lisäksi fosforin, typen ja kiintoaineen pitoisuuksille on asetettu erillinen raja, jota ei saa ylittää. Toiminnanharjoittaja on sitten voinut noudattaa jompaa kumpaa raja-arvoa.

– Hakemukset on ratkaistu tapauskohtaisesti. Olemme voineet hyväksyä lupaehdot esimerkiksi tiukempina kuin hakija on esittänyt, ympäristöneuvos Satu Ahola Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.