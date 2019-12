Tutkija: SDP:n ja keskustan peliliikkeet tehdään ennen välikysymystä – Ronkainen ei usko uusiin vaaleihin hallituskriisin takia

Jos keskustan luottamus hallitukseen on ehdollistettu pääministeri Antti Rinteen eroon ja SDP ilmoittaa seisovansa Rinteen takana, niin keskustalle ei jää muita mahdollisuuksia kuin jättää hallitus ja äänestää sitä vastaan keskiviikon luottamusäänestyksessä, sanoi poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistolta STT:lle maanantai-iltana, kun SDP:n puoluehallituksen kokous yhä jatkui.

Aiemmin maanantaina keskustan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi, että puolueessa on henkilöön liittyvää epäluottamusta. Illemmalla, keskustan puoluehallituksen kokouksen jälkeen, hän ei suostunut sanomaan suoraan, vaatiiko keskusta Rinteen eroa.

Ronkainen uskoo, että keskustan ja SDP:n peliliikkeet ja diili tehdään ennen välikysymystä. Aika paljon riippuu siitä, kuinka syvää keskustan epäluottamus on.

– Julkisuuteen ei ole kerrottu, kuinka syvää tämä epäluottamus on. Esittääkö kepu tässä, että he ovat tosissaan, haluaako puolue jotain ohjelmallisia muutoksia, vai haluaako keskusta, että Rinne lupaa, ettei jatkossa huseeraa tällä lailla, sanoo Ronkainen.

Uusiin vaaleihin tilanne ei hänen mukaansa kuitenkaan johda.

– Kaikki on kiinni siitä, mitä kepun ja SDP:n puoluehallituksessa mietitään ehdoista.

Heikolta näyttää

Ronkainen näkee tilanteessa kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on, että SDP heittää Rinteen bussin alle, pääministeri vaihtuu ja uusvanha hallitus jatkaa työtään. Toinen vaihtoehto on, että keskusta kävelee ulos hallituksesta ja Rinteen hallitus jatkaisi vähemmistöhallituksena ja yrittäisi neuvotella itselleen tukea oppositiosta. Kolmas vaihtoehto on, että hallitus eroaa ja uudet hallitustunnistelut alkavat. Viime vaalituloksen perusteella mahdollisia enemmistöhallituksia on kolme: sinipuna, jossa kokoomus korvaa keskustan, porvaripohja (kok., kesk. vihr. RKP ja KD) ja kahden puolueen hallitus kok. ja PS).

– Tärkeintä on miten hallituksen toimintakyky ja keskinäinen luottamus voidaan palauttaa, onko keinoja neuvotella jatkon Rinteelle. Jos Rinne vaihtuisikin, jättäisikö se jotain puolueiden hampaanrakoon tai epäluottamusta hallituksen sisälle? Heikolta näyttää, Ronkainen sanoo.