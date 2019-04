Tutkija: SDP:n ja kokoomuksen välille näyttää muodostuvan tiukka kilpailu

Tutkija ei vielä julistaisi SDP:tä eduskuntavaalien ykköseksi, vaikka gallupien kärkipaikoilla ollut puolue komeilikin iltakahdeksaan mennessä laskettujen ennakkoäänten ykkösenä.

Kun äänistä oli laskettu 35,5 prosenttia, SDP oli kärjessä 18,9 prosentin osuudella ja kokoomus oli kakkosena 17,2 prosentilla.

Erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta arvioi, että SDP:n ja kokoomuksen kesken näyttää muodostuvan aika tiukka kilpailu. SDP on ollut aiemmin puolue, joka on tullut alaspäin vaalipäivän äänissä, ja kokoomus on puolestaan vankistanut asemiaan ääntenlaskun edetessä.

Myös keskusta on tyypillisesti menettänyt asemiaan ennakkoäänien julkistuksen jälkeen ja lopullisia tuloksia kohti mentäessä. Iltakahdeksalta julkaistuissa äänissä keskustan kannatus oli 15,4 prosenttia eli riemun kiljahduksille ei ollut aihetta.

– Sekin on jo toki merkittävä tappio verrattuna edellisiin vaaleihin, ja jos se siitä laskee, ei hirveästi ole hurraahuutoihin varaa. Mutta katsotaan, mihin päädytään, Karimäki sanoi.

Vihreät ja vasemmistoliitto nosteessa

Kun merkittävä osa esimerkiksi Uudenmaan vaalipiirin ennakkoäänistä oli vielä laskematta, perussuomalaiset olivat 15,1 prosentin lukemissa. Karimäen mukaan puolueen asema on muita puolueita hankalammin arvioitavissa aiempien vaalien perusteella. Puolue voi joko nousta tai pysyä suurin piirtein samassa tilanteessa, kun ääntenlaskenta etenee kohti lopullisia tuloksia.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannalta tilanne näyttää Karimäen mukaan hyvältä. Vihreiden kannatus oli iltakahdeksalta 11,4 prosenttia ja vasemmistoliiton 8,9 prosenttia. Molemmat näyttäisivät ottavan lukuisia lisäpaikkoja.

Vihreillä yleensä kannatusprosentti vielä nousee ääntenlaskun edetessä jonkin verran.

– Kyllä varmasti parempi tulos on tulossa myös vasemmistoliitolle kuin mitä viime vaaleissa, Karimäki arvioi.