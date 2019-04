Tutkija perkasi puolueiden ilmasto-ohjelmat – nollan pisteen perussuomalaisille pisteet johdonmukaisuudesta

Puolueiden ilmasto-ohjelmien vertaileminen on kinkkistä puuhaa.

Joulukuussa kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta julisti sitoutuvansa siihen, että ilmaston lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen. Konkreettisten keinojen suhteen puolueita ei yhdistä oikeastaan muu kuin se, että niiden mukaan ilmastonmuutosta torjuvaa tutkimusta ja kehitystyötä on rahoitettava.

– Ilmasto-ohjelmat ovat kaikenkirjava joukko, jonka vertaileminen on vaikeaa. Osa on yleisluontoisia, osa täsmällisiä, sanoo ympäristöohjelmiin erikoistunut tutkijatohtori Heta Heiskanen Tampereen yliopistosta.

Ohjelmissa on merkittävää vaihtelua myös muutoksiin liittyvien aikamääreiden suhteen. Esimerkiksi vihreät on asettanut tavoitteekseen hiilineutraalin Suomen vuoteen 2030, keskustalla tavoitteena on "viimeistään vuosi 2045".

– Jos vuosiluvut ovat liian kaukana, ei synny riittävää päästövähennystä ja yhteiskunnallista muutosta, Heiskanen sanoo.

Etenkin isojen puolueiden viestintä ilmastoasioissa on usein ristiriitaista. Kokoomuspoliitikot esittävät mielellään kannanottoja "vastuullisen ilmastopolitiikan" puolesta, mutta puolueohjelmassa korostuu markkinoiden oma muutosvoima. Sosiaalidemokraatit taas jättävät Heiskasen mukaan raskaan teollisuuden "paineistamatta". Puolueet eivät myöskään kerro, mitkä ilmastoasiat ovat niille kynnyskysymyksiä.

– Äänestäjän on vaikea erottaa sitä, mikä puoluetta todellisuudessa ohjaa ja mikä on ehdokkaan omaa reagointia uutisiin.

Viime viikolla julkaistiin yhdeksän ympäristö- ja kehitysjärjestön raportti, jossa tarkastellaan puolueiden sitoutumista ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Vertailun parhaat pisteet sai vihreät: 29/30. Toisena tuli vasemmistoliitto 24/30 ja kolmantena RKP 15/30. Perussuomalaisille ei herunut vertailussa yhtäkään pistettä.

– Heidän ympäristöohjelmansa ja vaaliesiintymisensä on kuitenkin linjakasta. He vetoavat siihen, että Suomen osuus maailman päästöistä on niin pieni, että kansalaisten syyllistäminen ilmastonmuutoksen varjolla on lopetettava, Heiskanen sanoo.